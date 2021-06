Une spécification technique nationale pour les justificatifs d’identité numériques pour assurer une sécurité et une protection accrue des renseignements personnels des Canadiens

English French

OTTAWA, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face au besoin grandissant de méthodes fiables pour confirmer les identités et les documents numériques à l’heure où l’économie bascule vers le Web, le Conseil canadien des normes (CCN) a demandé au Conseil stratégique des DPI d’élaborer une spécification technique qui permettra de faire un pas de plus vers une utilisation généralisée des justificatifs d’identité numériques.



Les justificatifs d’identité numériques sont des représentations électroniques des certificats et des pièces d’identité physiques nécessaires au bon fonctionnement de l’économie. Conservés dans des portefeuilles numériques contrôlés par les utilisateurs, ils peuvent prendre la forme de versions électroniques de documents tels des billets d’avion, des permis de conduire, des diplômes universitaires et même des certificats de constitution en société d’entreprises. Leurs applications possibles sont presque infinies. Les justificatifs d’identité numériques peuvent servir à confirmer l’identité d’une personne lors de l’ouverture d’un compte bancaire, à fournir des qualifications professionnelles à un employeur potentiel ou à prouver son état de santé lors d’un voyage. À la base de ces applications, on retrouve l’ensemble des technologies de « services de confiance numérique », telles que les registres de données et les systèmes d’émission et de vérification basés sur les chaînes de bloc.

Au Canada, il n’existe aucun moyen pour des tiers de vérifier ou de certifier que les justificatifs d’identité numériques et les services de confiance numérique sont conformes aux normes émergentes, notamment en matière d’interopérabilité, de confidentialité et de sécurité. Les Canadiens ont besoin de savoir que leurs justificatifs d’identité numériques sont en sûreté, et les petites entreprises ont besoin de savoir que les gouvernements les soutiennent. Il est par ailleurs impératif que les travaux canadiens en la matière soient en adéquation avec les meilleures pratiques internationales, sans quoi le Canada sera laissé pour compte.

La nouvelle spécification technique établira les exigences minimales pour assurer l’interopérabilité des justificatifs d’identité numériques et des services de confiance entre les entreprises et les gouvernements, et ainsi procurer une expérience fluide aux utilisateurs. Lorsqu’elles sont adoptées, ces exigences seront le fondement des solutions d’évaluation de la conformité qui donneront confiance aux consommateurs au moment de partager leurs renseignements personnels numériques.

Le travail de spécification technique a été commandé conjointement par le CCN et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). En partenariat avec les provinces, ISDE travaille à la conception d’un service national de confiance numérique qui permettra aux Canadiens et aux organisations d’émettre, d’utiliser et de vérifier facilement les justificatifs d’identité numériques lorsqu’ils effectuent des transactions électroniques.

« Le fait de travailler virtuellement pendant la pandémie a souligné l’importance de produits et de services authentiques et sécurisés dans un monde de plus en plus numérique. En collaboration avec le Conseil stratégique des DPI, nous soutenons le développement et l’adoption par les Canadiens de justificatifs d’identité numériques sûrs et fiables. »

— L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Nous sommes heureux de travailler avec le CCN et ISDE pour faire participer un large éventail d’intervenants à l’élaboration de cette importante spécification technique. Impliquez-vous et contribuez à façonner l’avenir des justificatifs d’identité et des services de confiance numériques pour les Canadiens. »

— Keith Jansa, Directeur général, Conseil stratégique des DPI

« Les normes et la conformité à ces normes sont essentielles pour permettre aux gouvernements et aux entreprises de répondre aux préoccupations et aux défis d’aujourd’hui et de demain quant à la protection des renseignements personnels, aux échanges commerciaux numériques, et à l’échange de données et d’actifs. Cette spécification technique sera le fondement des solutions d’évaluation de la conformité, et elle viendra éclaircir et encadrer la question des justificatifs d’identité et des services de confiance numériques au Canada. »

— Chantal Guay, Directrice générale, CCN

Le processus de normalisation du Conseil Stratégique des DPI est ouvert par défaut et encourage la participation des leaders d’opinions, des décideurs, des intérêts commerciaux, des universités et des groupes de la société civile de partout au Canada. Les parties intéressées sont invitées à se joindre au comité responsable du développement de la spécification technique. Veuillez contacter Matthew MacNeil, Directeur, Normes et Technologie : matthew.macneil@ciostrategycouncil.com.

Le Conseil stratégique des DPI

Le Conseil stratégique des DPI a pour rôle de fournir une tribune nationale qui regroupe les dirigeants principaux de l’information et les chefs de file en technologie les plus avant-gardistes du Canada dans le but de les mobiliser collectivement autour des priorités numériques communes. À travers les principaux secteurs de l’économie canadienne : public, privé et sans but lucratif, le Conseil met à profit l’expertise et l’action collectives des DPI du Canada pour accélérer la transformation numérique du pays. Le Conseil stratégique des DPI est accrédité par le Conseil canadien des normes, et il élabore des normes nationales qui sous-tendent l’économie axée sur les données. Pour en savoir plus, consultez le site ciostrategycouncil.com.

Le Conseil canadien des normes

Société d’État fédérale établie en 1970, le Conseil canadien des normes (CCN) est le chef de file canadien de la normalisation et l’accréditation nationales et internationales. Il collabore étroitement avec un vaste réseau de partenaires pour promouvoir l’élaboration de normes efficaces et efficientes qui protègent la santé, la sûreté et le bien-être de la population canadienne tout en aidant les entreprises à prospérer. Pour de plus amples renseignements, visitez le scc-ccn.ca

Demandes des médias :

David Paterson

Responsable des communications

Conseil stratégique des DPI

david.paterson@ciostrategycouncil.com

Annie Roy

Directrice principale des Communications

Conseil canadien des normes

annie.roy@scc.ca