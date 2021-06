Communiqué de presse – jeudi 10 juin 2021 – 17h45

ARGAN poursuit ses investissements dans l’Orléanais avec la livraison d’un nouvel entrepôt de 22 000 m²

ARGAN, foncière spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts PREMIUM, annonce la livraison d’une nouvelle plateforme logistique de 22 000 m² à Escrennes, commune située à quelques kilomètres au nord d’Orléans.

Le site est entièrement loué par FDG Group, leader sur le marché non-alimentaire en grande distribution avec une quinzaine de gammes de produits couvrant le textile, la mercerie, l’hygiène-beauté, le bazar et le jouet.

L’entrepôt mécanisé est équipé d’une picking tower. Ce développement, mené avec le concours de JBD et de BEG dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, est certifié BREEAM.

Avec ce nouvel investissement, ARGAN confirme son attrait pour cette zone logistique en plein essor, idéalement située au sud de l’Ile-de-France sur l’A19, au carrefour des autoroutes A10, A77, A6 et A5. Escrennes, située à moins de 100 km de Paris, est une base idéale pour l’implantation de plateformes logistiques à vocation nationale. ARGAN avait déjà investi dans la région fin 2020 en se portant acquéreur d’une base logistique de 84 000 m² sur la commune proche de Neuville-aux-Bois et louée à FM Logistic.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

