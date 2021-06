English French

Ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Tarkett

Ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée (« l’Offre ») : du 10 juin au 9 juillet 2021 (inclus)

Une Offre au prix de 20€ par action Tarkett, recommandée à l’ unanimité par le Conseil de Surveillance

Pas de réouverture de l’Offre à l’issue de celle-ci, conformément à la réglementation applicable

Une Offre jugée conforme aux intérêts de Tarkett, de ses actionnaires et de ses salariés par le Conseil de Surveillance de Tarkett

PARIS, FRANCE, 10 juin 2021 – Tarkett Participation, société contrôlée par la famille Deconinck et dans laquelle Wendel a investi en qualité d’actionnaire minoritaire, a déposé le 26 avril 2021 une offre publique d’achat simplifiée sur l’ensemble des actions Tarkett (« l’Offre ») au prix de 20 euros par action.

Le Conseil de surveillance de Tarkett, réuni le 20 mai 2021, a émis à l’unanimité un avis motivé sur l’Offre et déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés. Cet avis a été rendu sur la base des recommandations du comité ad hoc composé de membres indépendants du Conseil ainsi que du rapport du cabinet Finexsi, expert indépendant mandaté à l’effet de se prononcer sur les conditions financières de l’Offre.

A l’issue de ses travaux, l’expert indépendant a conclu au caractère équitable de l’Offre d’un point de vue financier (y compris dans la perspective d’un retrait obligatoire). Le rapport complet de l’expert indépendant est par ailleurs à la disposition de tous les actionnaires dans la note en réponse de Tarkett publiée le 8 juin 2021 et disponible sur le site de Tarkett ( lien ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ).

L’Offre a été déclarée conforme par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 juin 2021 et l’avis d’ouverture de l’Offre a été publié par l’AMF le 9 juin pour une ouverture de l’Offre le 10 juin 2021. La note d’information de Tarkett Participation et la note en réponse de Tarkett ont obtenu le visa de l’AMF (respectivement sous les numéros 21-208 et 21-209). Conformément à la réglementation en vigueur, cette offre publique d’achat simplifiée qui sera clôturée le 9 juillet 2021 ne pourra pas être ré-ouverte à l’issue de cette période de 22 jours. La durée de la période d'offre a été déterminée en tenant compte du fait que l’Offre sera également faite aux États-Unis, selon les conditions décrites dans la note d’information de Tarkett Participation.

A la veille de l’ouverture, Tarkett Participation détenait 55,25% du capital et 54,58% des droits de vote de la Société.

Tarkett Participation a déclaré son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire au cas où, à l’issue de l’Offre, les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Tarkett Participation se verrait alors transférer les actions Tarkett non apportées à l’Offre moyennant une indemnisation, égale au prix d’Offre, de 20€ par action.

Afin de faciliter l’information des actionnaires, Tarkett a dédié une page de son site internet à l’Offre ( lien ) et envoyé une lettre informative aux actionnaires reprenant les principaux termes et le calendrier de l’Offre. Cette lettre est également accessible dans la page dédiée du site internet de Tarkett.

Contact Relations Investisseurs

Tarkett – Emilie Megel – emilie.megel@tarkett.com - Tel.: +33 (0) 1 41 20 46 39

Contacts Media

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com

Brunswick – tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel: +33 (0)6 79 89 27 15

Benoit Grange – Tel +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2020. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec plus de 12 000 collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com

Pièce jointe