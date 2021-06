English French

Nyxoah dépose une déclaration d'enregistrement pour l'offre publique initiale proposée aux États-Unis

Mont-Saint-Guibert, Belgique - le 10 juin 2021, 23:30h CET / 17:30h ET - Nyxoah SA (Euronext Brussels : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société annonce aujourd'hui qu'elle a déposé publiquement une déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis pour une offre publique proposée de ses actions ordinaires dont la cotation est prévue sur le NASDAQ Global Market aux États-Unis. Le nombre d'actions ordinaires à offrir et le prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés.

Les actions ordinaires de Nyxoah sont actuellement cotées sur Euronext Brussels, sous le symbole « NYXH ». Une demande d'inscription des actions ordinaires à la cote du NASDAQ Global Market sous le même symbole a été déposée.

Piper Sandler, Stifel et Cantor agissent en tant que Joint Book-Running Managers pour l'offre proposée. Degroof Petercam agit en tant que Manager.

Une déclaration d'enregistrement du Formulaire F-1 a été déposée auprès de SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Les actions ordinaires ne peuvent être vendues et les offres d'achat ne peuvent être acceptées avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres ; aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification ou la publication d’un prospectus d’offre en vertu des lois sur les titres de cet État ou de cette juridiction.

L'offre proposée d'actions ordinaires aux États-Unis se fera uniquement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenus auprès de Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402, par courriel à l’adresse prospectus@psc.com, ou par téléphone au (800) 747-3924; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720, ou par email à syndprospectus@stifel.com; ou Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10022; email: prospectus@cantor.com.

