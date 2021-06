ユニークネットワークとRMRKが提携し、次世代のNFTテクノロジーを構築

基板ベースのChelobrickとクサマベースのKanariaを統合することで、構成可能な機能と進化する特質を備えた、初のクロスブロックチェーンNFTを作成

June 10, 2021 17:47 ET | Source: Unique Network Ltd Unique Network Ltd

Gibraltar, GIBRALTAR