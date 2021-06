UKG, Unisys, Choice Hotels International et Sky Italia distingués lors de la Data Company Conference

Dutch French German Italian Russian Spanish

REDWOOD CITY, Californie, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des marques mondiales de premier plan ont été distinguées le 8 juin, lors de la deuxième Data Company Conference annuelle. Les lauréats des Data Company Awards ont été choisis parmi plus de 50 nominés dans divers secteurs d'activité tels que les médias, les logiciels, l'enseignement et l'hôtellerie. Ces lauréats utilisent DevOps et l'automatisation des données de manière novatrice et hors du commun afin de transformer numériquement l'entreprise et de stimuler sa croissance.



« Les cinq premières entreprises au monde aujourd'hui—Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft—sont des sociétés technologiques qui ont veillé à maîtriser DevOps et l'automatisation des données. Les données représentent une opportunité majeure d'innovation et de croissance pour chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité », a déclaré Jedidiah Yueh, PDG de Delphix. « Il est inspirant de voir les chefs d'entreprise de tous les secteurs adopter des technologies modernes de données pour transformer leur activité. »

Les lauréats par catégorie sont :

ACCELERATORS : Ultimate Kronos Group (UKG)

Ce prix récompense les équipes qui permettent d'innover plus rapidement en automatisant les données afin d'accélérer les flux de travail CI/CD.

UKG a été reconnue pour avoir permis à plus d'un millier de développeurs au sein des équipes d'utiliser des environnements de test éphémères prêts à l'emploi de données dans ses pipelines CI/CD avec des capacités de spin-up et de spin-down rapides via des interfaces de programmation. L'automatisation des données a permis à la société d'acquérir des capacités pour réaliser facilement des instantanés en vue de restaurer des tests, et de réduire son empreinte matérielle, avec une diminution du stockage allant jusqu'à 95 %. Cela lui a permis d'offrir aux développeurs un accès à des ensembles de données plus larges, et de configurer plus facilement des scénarios de données plus complexes sans payer les coûts de stockage. Tout cela a fortement stimulé la productivité des développeurs. Cela les prépare également à une transition fiscalement responsable vers le cloud privé.

Ainsi, UKG est en mesure de répondre plus facilement et plus rapidement aux demandes des clients—une capacité d'importance critique pendant et après la COVID-19. Les améliorations apportées aux produits de la société ont permis aux clients de gérer plus facilement les taxes, les paiements et les congés conformément à la législation relative à la COVID.

GUARDIANS : Sky Italia

Le prix Guardians récompense les équipes qui réduisent les risques commerciaux en assurant constamment la conformité et la sécurité des données grâce à un masquage automatisé des données dans des environnements cloud hybride et multi-cloud.

Sky Italia a été distinguée pour avoir masqué des données avec succès sur 25 applications de cœur de métier en 5 mois. La société a initialement fourni 50 bases de données virtuelles mais est rapidement passée à plus de 300 en 18 mois, permettant ainsi à ses équipes de test de disposer d'environnements plus intégrés.

Sky Italia a ainsi pu respecter l'échéance du RGPD et rester en conformité avec la réglementation. Cela a également accéléré les cycles de test, ce qui a permis de développer des applications et d'innover plus rapidement.

PIONEERS : Unisys et California State University (CSU)

Le prix Pioneers récompense les équipes qui augmentent considérablement la portée des données disponibles pour former les modèles IA/AM.

La CSU travaille avec la société de services informatiques Unisys pour mettre en œuvre sa stratégie de cloud hybride et moderniser son infrastructure informatique.

Unisys et la California State University (CSU) ont été reconnues pour la consolidation, la virtualisation et la migration des données dans 23 campus, dans le cadre de la stratégie de données de cloud hybride de l'université. La CSU voulait rendre son vaste système ERP CMS plus accessible et plus exploitable dans l'ensemble de ses campus, très dispersés, tout en protégeant les informations critiques qui existent à la fois sur site et dans le cloud. La CSU tire parti des données en tant qu'actif stratégique. L'automatisation des données a aidé la CSU à fournir les données plus rapidement et plus fréquemment aux équipes de développement d'applications à travers les campus. En outre, en automatisant l'accès aux données et en les rendant plus consommables par les campus, la CSU est désormais en mesure d'utiliser ses données pour la formation des algorithmes IA/AM afin de mieux connaître et comprendre les campus et leurs habitudes, l'objectif étant d'anticiper davantage leurs besoins et d'améliorer les résultats pour les étudiants.

Les initiatives IA/AM aident l'université à servir ses différents campus et à soutenir de multiples programmes d'initiatives, y compris l'initiative pluridisciplinaire et pluriannuelle de la CSU visant à augmenter les taux d'obtention de diplôme.

GAME-CHANGER : Jason Simpson, vice-président de l'ingénierie, Choice Hotels International

Ce prix récompense les personnes qui font une différence en stimulant les changements transformationnels au sein d'une entreprise.

Jason Simpson est un leader technologique mondial possédant plus de 25 ans d'expérience en informatique et en développement de logiciels, acquise auprès de startups, du gouvernement et de grandes entreprises publiques. Chez Choice Hotels International, il dirige les organisations relatives à l'infrastructure informatique, aux opérations et à la technologie d'entreprise de la société.

M. Simpson a été distingué pour avoir dirigé la migration de plus de 130 applications des anciens systèmes vers le cloud, et pour avoir piloté l'adoption d'une infrastructure de données programmable afin d'automatiser la conformité des données et la fourniture de données. Cela a permis à Choice Hotels de décomposer les silos de données et de mieux protéger les données des clients, permettant à ses équipes logicielles d'améliorer considérablement la vitesse et la qualité des tests et du développement des applications.

Grâce à cette migration, Choice Hotels a continué d'innover et de tirer parti de son système mondial de réservation et de sa plateforme de distribution basés sur le cloud pour soutenir ses franchisés et atteindre un plus grand nombre de clients dans le monde entier.

« Nous sommes fiers de nous associer à UKG, Unisys, Choice Hotels International, et Sky Italia sur leurs parcours de transformation numérique. Leur succès est la preuve que chaque entreprise est une société de données et que les données DevOps plus sont le pivot de la transformation dans le monde numérique », a déclaré Alex Hesterberg, directeur de la clientèle chez Delphix.

À propos de Delphix

Delphix est le pionnier de l' infrastructure de données programmable . Dephix automatise la plus grande contrainte au sein des programmes de transformation numérique : les données. Le cloud, le CI/CD et l'IA/AM ont tous un appétit vorace pour les environnements de développement et données. Grâce à notre plateforme de données multi-cloud, les entreprises peuvent adopter le cloud 30 % plus rapidement, lancer des logiciels 50 % plus rapidement et accéder à 90 % de données en plus pour l'IA/AM, tout en protégeant la confidentialité des données personnelles et en maintenant la conformité avec le RGPD, le CCPA, l'HIPAA, etc. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

Contact