UKG, Unisys, Choice Hotels International en Sky Italia bekroond op Data Company Conference

REDWOOD CITY, Californië, June 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toonaangevende wereldwijde merken werden op 8 juni bekroond op de tweede jaarlijkse Data Company Conference . De winnaars van de Data Company Award werden gekozen uit meer dan 50 genomineerden in diverse sectoren zoals media, software, onderwijs en horeca. De winnaars hebben nieuwe en buitengewone manieren laten zien om DevOps en data-automatisering te gebruiken om digitaal te transformeren en de groei van het bedrijf te stimuleren.



"De huidige top vijf van bedrijven in de wereld, Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft, zijn technologiebedrijven die DevOps en data-automatisering onder de knie hebben. Data is een grote kans voor innovatie en groei voor elk bedrijf in elke sector", aldusJedidiah Yueh, CEO van Delphix. "Het is inspirerend om bedrijfsleiders in verschillende sectoren te zien overstappen op moderne datatechnologieën om hun bedrijf te transformeren."

De winnaars per categorie zijn:

ACCELERATORS: Ultimate Kronos Group (UKG)

De award bekroont teams die innovatie versnellen door data te automatiseren om CI/CD-workflows te versnellen.

UKG werd erkend omdat het meer dan duizend ontwikkelaars in verschillende teams in staat heeft gesteld om data-ready, kortstondige testomgevingen in hun CI/CD-pipelines te gebruiken met snelle spin-up- en spin-downmogelijkheden via API's. Dankzij data-automatisering kon het bedrijf eenvoudig snapshots maken voor testherstel, de hardware-footprint verkleinen en de opslag met wel 95% verminderen. Hierdoor konden ontwikkelaars toegang krijgen tot grotere datasets en werd het eenvoudiger om complexere datascenario's op te zetten zonder de opslagkosten te betalen. Dit alles heeft de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk verhoogd. Het zorgt er ook voor dat ze een fiscaal verantwoorde overgang naar de private cloud kunnen maken.

Dit alles maakt het eenvoudiger en sneller voor UKG om te reageren op de behoeften van klanten – een essentiële vaardigheid tijdens en na COVID-19. De productverbeteringen van het bedrijf maakten het voor klanten gemakkelijker om belastingen, betalingen en verlofbeheer af te handelen in overeenstemming met de COVID-gerelateerde wetgeving.

GUARDIANS: Sky Italia

De Guardians-prijs wordt toegekend aan teams die bedrijfsrisico's verminderen door consistent te zorgen voor compliance en beveiliging van data met geautomatiseerde data-afscherming in multi-cloud- en hybride cloudomgevingen.

Sky Italia werd erkend voor het succesvol afschermen van data in 25 kernapplicaties in 5 maanden. Het bedrijf heeft in eerste instantie 50 virtuele databases ingericht, maar heeft deze in 18 maanden snel uitgebreid naar meer dan 300 virtuele databases, waardoor zijn testteams over meer geïntegreerde omgevingen konden beschikken.

Dit hielp Sky Italia om de AVG-deadline te halen en de regelgeving na te leven. Bovendien zijn de testcycli versneld, wat resulteert in een snellere ontwikkeling en innovatie van applicaties.

PIONEERS: Unisys en California State University (CSU)

De Pioneers-award wordt toegekend aan teams die de reikwijdte van de beschikbare data voor de training van AI/ML-modellen aanzienlijk vergroten.

CSU werkt samen met IT-servicebedrijf Unisys om zijn hybride cloudstrategie te implementeren en zijn IT-infrastructuur te moderniseren.

Unisys en de California State University (CSU) werden erkend voor het consolideren, virtualiseren en migreren van gegevens voor 23 campussen als onderdeel van de hybride clouddatastrategie van de universiteit. CSU wilde zijn enorme ERP CMS-systeem toegankelijker en uitvoerbaarder maken voor de sterk verspreide campussen en tegelijkertijd bedrijfskritische informatie beschermen die zowel op locatie als in de cloud aanwezig is. CSU maakt gebruik van data als een strategisch bedrijfsmiddel. Dankzij data-automatisering kon CSU data sneller en vaker leveren aan applicatieontwikkelingsteams op de campussen. Bovendien kan CSU door datatoegang te automatiseren en consumeerbaarder te maken voor de campussen, de data gebruiken voor AI/ML-algoritmetraining om de campussen en hun gewoonten beter te leren kennen en te begrijpen, zodat ze beter kunnen anticiperen op hun behoeften en de resultaten voor de studenten kunnen verbeteren.

De AI/ML-initiatieven helpen de universiteit de verschillende campussen van dienst te zijn en ondersteunen meerdere initiatiefprogramma's, waaronder het veelzijdige en meerjarige initiatief van CSU dat is gericht op het verhogen van de afstudeerpercentages.

GAME-CHANGER: Jason Simpson, VP of Engineering, Choice Hotels International

De prijs is een erkenning van individuele verschilmakers die veranderingen binnen een bedrijf stimuleren.

Jason Simpson is een wereldwijde marktleider in technologie en heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van softwareontwikkeling en IT bij start-ups, overheden en grote openbare bedrijven. Bij Choice Hotels International geeft hij leiding aan de IT Infrastructure-, Operations- en Corporate Technologies-organisaties van het bedrijf.

Simpson werd erkend voor het leiden van de migratie van meer dan 130 applicaties van legacy systemen naar de cloud en het stimuleren van de implementatie van programmeerbare data-infrastructuur om data-compliance en de levering van data te automatiseren. Dit hielp Choice Hotels om datasilo's af te breken en klantgegevens beter te beschermen, waardoor softwareteams de snelheid en kwaliteit van het testen en ontwikkelen van applicaties aanzienlijk konden verbeteren.

Dankzij deze migratie kon Choice Hotels blijven innoveren en profiteren van het cloudgebaseerde wereldwijde reserveringssysteem en distributieplatform om zijn franchisenemers te ondersteunen en wereldwijd meer klanten te bereiken.

"We zijn er trots op samen te werken met UKG, Unisys, Choice Hotels International en Sky Italia tijdens hun digitale transformatietraject. Hun succes is het bewijs dat elk bedrijf een databedrijf is en dat DevOps plus data de ruggengraat van transformatie is in de digitale wereld", aldusAlex Hesterberg, Chief Customer Officer bij Delphix.

Over Delphix

Delphix is de pionier op het gebied van programmeerbare data-infrastructuur . Delphix maakt automatisering mogelijk van de grootste beperking bij digitale-transformatieprogramma's: data. De cloud, CI/CD en AI/ML hebben allemaal een enorme zucht naar data- en ontwikkelomgevingen. Met ons multi-cloud dataplatform kunnen bedrijven de cloud 30% sneller implementeren, software 50% sneller op de markt brengen en beschikken over 90% meer data voor AI/ML, terwijl tegelijkertijd de privacy van persoonlijke data wordt beschermd en naleving van de AVG, CCPA, HIPAA, enz. wordt gewaarborgd. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .

