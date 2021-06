North West Company Inc. annonce ses résultats du premier trimestre ainsi qu'un dividende trimestriel

WINNIPEG, Manitoba, 10 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : North West Company Inc. (l'« Entreprise » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le premier trimestre clos le 30 avril 2021. Elle a également annoncé que le Conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,36 $ par action aux actionnaires inscrits au registre en date du 30 juin 2021, dividende qui sera versé le 15 juillet 2021.



« Notre croissance s'est poursuivie au premier trimestre avec une forte progression de certaines enseignes, même en les comparant à leurs résultats exceptionnels du premier trimestre 2020. Notre structure de coûts a été allégée et nos activités de détail sont désormais plus rentables et moins volatiles dans leur ensemble suite à la cession de la plupart de nos magasins Tigre Géant l'année dernière. En outre, notre activité de fret aérien a connu un nouveau trimestre avec des niveaux élevés d'utilisation, compensant ainsi la faiblesse actuelle du marché en termes de volume de passagers liée à la pandémie, a commenté Edward Kennedy, président et chef de la direction. Notre équipe se serre les coudes comme elle l'a toujours fait, mais avec encore plus de détermination depuis le début de la pandémie, tandis que nous œuvrons activement à la poursuive d'opportunités dans un marché post-pandémie. À l'approche de ma retraite qui prendra effet le 1er août prochain, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'être chef de la direction de North West pendant aussi longtemps. Au cours des 19 dernières années, Dan McConnell et moi-même avons travaillé en étroite collaboration et, compte tenu du processus de transition rigoureux que nous avons mis en place, je suis convaincu que ce dernier saura faire preuve d'une énergie et d'un leadership remarquables dans ce rôle. »

« North West est une entreprise au potentiel illimité, a déclaré Dan McConnell, le nouveau chef de la direction. Je suis enthousiaste quand aux opportunités d'intensifier notre développement et de mobiliser les équipes de North West dans la construction de notre avenir en tant qu'entreprise de confiance et de premier plan au profit des communautés que nous servons. »

Faits saillants financiers

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est de 551,0 M$, soit une baisse de 7,0 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Les gains réalisés sur les ventes par des magasins comparables ont plus que compensés la vente et la fermeture de la plupart de nos magasins Tigre Géant l'année dernière (la « transaction Tigre Géant ») et l'impact négatif du taux de change sur nos ventes à l'étranger. Abstraction faite de l'effet du taux de change, les ventes ont diminué de 4,1 %, les ventes de produits alimentaires ayant reculé de 5,0 % et les ventes de marchandises diverses de 10,6 % en raison de la transaction Tigre Géant. À magasin égal, les ventes ont augmenté de 3,8 %1 en plus d’afficher une augmentation de 15,5 % au premier trimestre de l'année dernière, grâce à des facteurs liés à la COVID-19 tels que la poursuite des dépenses dans les collectivités et le soutien gouvernemental au revenu des particuliers, conjugués à une plus grande disponibilité des stocks. Les ventes réalisées par des magasins d'alimentation comparables ont augmenté de 0,5 %, après une hausse de 16,3 % l'an dernier, et les ventes réalisées par des magasins de marchandises diverses comparables ont augmenté de 23,9 %, après une hausse de 12 % l'an dernier.

La marge brute a diminué de 0,9 % en raison de la baisse des ventes, partiellement compensée par une augmentation de 206 points de base du taux de marge brute par rapport à l'année dernière. L'augmentation du taux de marge brute est principalement explicable par les changements favorables dans la composition des ventes de produits et à une plus grande rotation des stocks, contribuant ainsi à réduire les démarques et la diminution des stocks. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la vente des 36 magasins Tigre Géant à Giant Tiger Stores Limited dans le cadre de la transaction Tigre Géant, dont les marges sont plus faibles en raison de la vente d'aliments en gros.

Les frais de vente, d'exploitation et d'administration (les « Frais ») ont diminué de 38,4 M$ par rapport à l'année dernière et ont baissé de 487 points de base en pourcentage des ventes, principalement en raison des facteurs non comparables qui comprennent un gain de 8,6 M$ lié à l'assurance cette année, des changements dans les coûts de rémunération à base d'actions, une provision de 9,4 M$ pour la fermeture d'un magasin Tigre Géant liée à la transaction Tigre Géant et 5,0 M$ en frais de licenciement d'employés de soutien dans les opérations canadiennes l'année dernière. Le coût de la rémunération à base d'actions a augmenté de 3,6 M$, principalement en raison des ajustements à la valeur de marché résultant des variations du cours de l'action de l’entreprise. Si l'on exclut les facteurs non comparables, les dépenses ont diminué de 19,1 M$ et ont baissé de 157 points de base en pourcentage du chiffre d'affaires, principalement en raison de la baisse des dépenses en magasin liées à la transaction Tigre Géant, de la diminution des frais d'administration au Canada et de la baisse des dépenses liées à la COVID-19.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 36,8 M$, pour atteindre 56,3 M$, par rapport à 19,5 M$ l'année dernière, tandis que le bénéfice avant intérêts, les impôts sur le revenu, la dépréciation et l'amortissement (BAIIDA2) a augmenté de 35,3 M$, s'établissant à 78,7 M$ en raison en raison de l'incidence des facteurs non comparables. Le BAIIA ajusté2, qui exclut les facteurs non comparables, a augmenté de 15,9 M$ par rapport à l'exercice précédent et, en pourcentage des ventes, a atteint 13,7 %, contre 10,1 % l'année dernière, en raison des facteurs relatifs aux ventes, à la marge brute et aux charges mentionnés précédemment.

Le bénéfice net a augmenté de 28,0 M$ à 40,3 M$. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 39,7 M$, et le bénéfice dilué par action à 0,80 $ par action, comparativement à 0,23 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net2 ajusté, qui exclut l'impact après impôts des facteurs non comparables notés ci-dessus, a augmenté de 13,3 M$ comparativement à l'année dernière, en raison de la croissance des gains dans les opérations canadiennes et internationales.

De plus amples renseignements sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport aux actionnaires du premier trimestre 2021 de l’Entreprise, dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés condensés non vérifiés de la période intermédiaire, qui peuvent être consultés dans la section investisseurs du site Web de l’Entreprise à l'adresse suivante : www.northwest.ca .

Conférence téléphonique du premier trimestre

North West organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats le 9 juin 2021 à 14 h . (heure centrale). Pour y avoir accès, veuillez composer le 416 340-2217 ou le 1 800 806-5484 et utiliser le code d'accès 5505897. La conférence téléphonique sera archivée et accessible au plus tard le 10 juillet 2021 en composant le 905 694-9453 ou le 1 800 408-3053 et en utilisant le code d'accès 2146067.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondées sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder de confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d'investissement ou les principales réalisations de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d'investissement ou des réalisations futures prévus, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives, y compris les intentions de la société concernant l'initiative de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact prévu de la pandémie de la COVID-19 sur les activités de la société et les plans relatifs de continuité des affaires de la société, ainsi que la réalisation des économies prévues de réduction des coûts administratifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution de la loi et de la réglementation, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2021. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs devront être examinés attentivement, et on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de l'entreprise

The North West Company Inc., à travers ses filiales, est l'un des principaux chefs de file spécialisés dans la vente au détail de produits alimentaires et d'usage courant dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 212 magasins sous les noms commerciaux Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards de $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

Pour de plus renseignements, veuillez vous adresser à :

Edward Kennedy, président et chef de la direction, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1482; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : ekennedy@northwest.ca

John King, vice-président exécutif et directeur financier, The North West Company Inc.

Téléphone : 204-934-1397; télécopieur : 204-934-1317; adresse électronique : jking@northwest.ca

1 En excluant l'effet du change

2 Veuillez vous reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion