Huhtamäki saattaa päätökseen Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n liiketoimintojen oston Kiinassa

Huhtamäki on saattanut päätökseen Jiangsu Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n liiketoimintojen oston Kiinassa. Jiangsu Hihio-Art Packaging on yksityisomisteinen paperipussien, käärepapereiden ja taivekartonkipakkausten valmistaja. Yritysoston myötä Huhtamaki vahvistaa asemaansa Aasian johtavana elintarvikepakkausten toimittajana, sekä laajentaa tuotevalikoimaansa palvellakseen paremmin nykyisiä ja uusia asiakkaitaan Kiinassa.

Huhtamäki työllistää noin 850 työntekijää neljässä tuotantoyksikköä Kiinassa. Hihio-Art Packaging Co. Ltd:n noin 200 työntekijää jatkavat Huhtamäen palveluksessa, osana vastaperustettua Huhtamaki Foodservice (Xuzhou) Limited -yhtiötä. Hankitun yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 20 miljoonaa euroa, ja yrityskaupan velaton kauppahinta oli 27 miljoonaa euroa. Liiketoiminnot raportoidaan osana Foodservice Europe-Asia-Oceania -raportointisegmenttiä 11.6.2021 alkaen.

