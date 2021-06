English Finnish

Iki-ihanaa hirttä ja älyteknologiaa - Nokialle nouseva palvelukoti tähtää ikäihmisten parempaan arkeen

Nokian Taka-Lauttalaan nousee ensi vuonna älykäs hirsihoivakoti, jota seuraa tulevina vuosina kolme samanlaista. Kohteet rakentaa aistiystävällisistä palvelukodeista tunnettu Hoivarakentajat hirsitalovalmistaja Honkarakenteen kanssa hoivapalvelua tarjoavalle KoskiHoivalle.





KoskiHoiva laajentaa kotihoidosta palveluasumiseen

KoskiHoiva Oy on noin 100 työntekijän kotihoitoyritys, joka laajenee nyt palveluasumiseen. KoskiHoiva on sopinut Hoivarakentajien kanssa neljän hirsirunkoisen, älykkäällä taloteknologialla varustetun palvelukodin rakentamisesta Pirkanmaalle. Ensimmäinen valmistuu Nokian Taka-Lauttalaan alkukesällä 2022. Seuraavien aikataulu riippuu tonttien saatavuudesta Tampereella ja Pirkkalassa.

“Meillä ei ole aiemmin ollut palveluasuntoja. Olemme palvelleet kotiin noin tuhat asiakasta ja saaneet paljon palautetta, että olisi hienoa, jos voisimme jatkaa asiakaspolkua omissa palvelukodeissa”, KoskiHoivan toimitusjohtaja Maija Halme kertoo. “Minulta on kysytty, miksi tehdä uusi, eikö valmiitakin yksiköitä olisi. Me haluamme nimenomaan hirrestä ja älyteknologiaa. Myös vihreät arvot ovat meille erittäin tärkeitä. Näissä tiloissa saamme oman konseptimme näköisen palvelupolun myös hoiva-asumisen puolelle.”

Ikäihmisten arki helpottuu toimivissa, aistiystävällisissä tiloissa

Palvelukotien runkorakenteena on Honkarakenteen kotimainen hirsi. “Hirren terveellisyys ja aistiystävällisyys merkitsevät todella paljon meille, asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Hirsi on kodinomainen ja merkittävä tunnelman luoja”, Halme kuvaa. “Meillä on Hoivarakentajien kanssa erittäin hyvä yhteisymmärrys tämän alan toiveista ja tarpeista. Tässä yhdistyy luonnonmukainen, perinteinen hirsi moderneihin älyratkaisuihin, joilla pyrimme helpottamaan asukkaiden turvallista elämää. Tavoitteena on ikäihmisten onnellisuus, hyvä elämänlaatu ja merkityksellisyys.”

Toimivat tilat tukevat asukkaiden omatoimisuutta. Hirsirakennuksen raikkaassa sisäilmassa päivän toimet sujuvat virkeästi ja yöt nukutaan hyvin. Viihtyisä ja toimiva arki on Hoivarakentajien tilasuunnittelun tärkeä lähtökohta. “Iloitsemme yhteistyöstä, jossa pääsemme rakentamaan aistiystävällisiä hoivakoteja ja varustamaan ne asukkaiden viihtyvyyttä lisäävällä älykkäällä talotekniikalla”, Hoivarakentajat Oy:n toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen toteaa.

Kotimainen ja ekologinen hirsirakentaminen on arvovalinta

KoskiHoivalle tärkeää on hirren ympäristöystävällisyys. “Hirsi sitoo hiilidioksidia, joten se on ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Kun lämmitysmuotona on vielä maalämpö, tämä on vihreiden arvojen mukainen valinta”, Halme iloitsee. Hirsi onkin yhä useamman rakennuttajan valinta. “Terveellisen ja ilmastoystävällisen puurakentamisen kysyntä on vahvassa kasvussa. Valitsemalla hirren KoskiHoiva paitsi erottuu kilpailijoista, myös toimii vastuullisesti sekä ympäristöä että asukkaita ja työntekijöitään kohtaan”, Honkarakenne Oyj:n projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen toteaa.

Hoivarakentajat ja Honkarakenne tunnetaan kestävistä, luotettavista ja pitkäikäisistä hirsirakennuksista. ”Painumaton hirsi on ylivertainen rakennusmateriaali. Kehikon tiiviys, helppo ja nopea asennus sekä huoltovapaus ovat merkittäviä etuja hoivakotirakentamisessa”, Kemppainen sanoo. Halme iloitseekin kotimaisten toimijoiden yhteistyöstä. “Me olemme täysin kotimainen yritys. Hoivarakentajat ja Honkarakenne ovat kotimaisia. Saamme yhdistää oman kokemuksemme hoivapalveluista Hoivarakentajien kokemukseen aistiystävällisestä hoivarakentamisesta ja Honkarakenteen kokemukseen lamellihirsistä. Tavoite on tarjota asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta.”





Hyvät työtilat helpottavat henkilökunnan rekrytointia

Terveissä, aistiystävällisissä hirsitiloissa ei tarvitse kantaa huolta sisäilmaongelmista. Moderni palvelukoti on vahva kilpailuvaltti myös työntekijöiden suuntaan. Innostus älykkäistä hirsitiloista on tarttunut Koskihoivan työntekijöihin, ja nimikilpailu ensimmäisestä yksiköstä on käynnissä. “Henkilökuntamme on innokkaasti mukana kehittämässä tätä. Työnkierron avulla henkilökunta voi työskennellä sekä kotipalvelussa että näissä yksiköissä”, Halme kertoo.

Uudet hirsitilat ovat arvostuksen osoitus hoivatyölle ja sen tekijöille. “Hoiva-alalla on henkilöstön saatavuudessa aina ongelmia. Olemme löytäneet hyviä työntekijöitä KoskiHoivaan ja he ovat meillä viihtyneet. Uskon, että uuden palvelutalokonseptin myötä onnistumme rekrytoinnissa jatkossakin. Toivoisin, että alalla osattaisiin arvostaa enemmän henkilökuntaa siinä, kuinka arvokasta työtä he tekevät. Me haluamme olla työpaikka, jossa henkilökunta viihtyy ja kokee tulleensa kuulluksi”, Halme painottaa ja lisää, että KoskiHoiva haluaa toiminnallaan olla kohentamassa koko hoiva-alaa.

Hoivarakentajat Oy on vähähiilisiin ja aistiystävällisiin päiväkoteihin, kouluihin ja palveluasuntoihin erikoistunut rakennusliike. Toimintaamme ohjaavat vastuullisuus ja kestävä suunnittelu sekä ihmisten ja luonno hyvinvointi. Suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennuksia, joissa on hyvä olla ja helppo hengittää. Olemme nähneet, että aistiystävällisessä hirsirakennuksessa viihdytään.

Hoivarakentajat Oy on Suomen suurin julkinen hirsirakentaja. Olemme rakentaneet yli 100 tervettä, aistiystävällistä rakennusta käyttäjiemme liiketoiminnan kasvun tueksi. Suuri osa kohteistamme on toteutettu kotimaisesta hirrestä. Hoivarakentajat Oy:n liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. www.hoivarakentajat.fi