PÖRSSITIEDOTE 11.6.2021 klo 9.00

NoHo Partners päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa: hakee hallittua kasvua ja kannattavuuden parannusta strategiakaudella 2022–2024



NoHo Partners Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiön strategian ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024.

Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Yhtiön toiminnan keskiössä ovat sen arvojen mukaisesti yrittäjyys, laatu, ihmiset, kannattavuus ja vastuullisuus. Arvojensa mukaisesti yhtiö tulee julkaisemaan ESG-raportin toimintaperiaatteistaan vuonna 2022.



Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2022–2024:

Konsernin tavoitteena on saavuttaa noin 400 miljoonan euron liikevaihto ja noin 10 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2024 aikana.

Samanaikaisesti yhtiön tavoitteena on laskea IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan suhde liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan alle kolmen.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa strategiakauden aikana.



Konsernin päivitetyn strategian painopisteet:



Kasvu:

Kannattava kasvu Norjan ravintolamarkkinassa yritysostoin

Friends & Brgrs -ketjun skaalaaminen valtakunnalliseksi

Suuret ja kannattavat kaupunkihankkeet



Kannattavuus:

Kustannussäästöohjelman jatkaminen

Operatiivisen toiminnan tehostaminen

Portfolion kehittäminen

Tanskan käänneohjelman läpivienti

Nettovelka:

Tulevaisuuden vahva operatiivinen kassavirta

Eezy Oyj:n omistuksesta asteittainen luopuminen

Omien osakkeiden käyttö yritysostoissa



Yhtiö ei anna tässä vaiheessa vuoden 2021 liikevaihto- ja kannattavuusohjeistusta edelleen epävarman toimintaympäristön vuoksi. Johdon arvion mukaan NoHo Partners -konsernin liikevaihto vuonna 2022 on nykyisellä yksikkökannalla noin 280 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 kokonaisuutena noin 400 miljoonaa euroa. Tavoiteltavasta noin 120 miljoonan euron kasvusta arvioidaan tulevan noin 50 miljoonaa euroa Norjasta, noin 30 miljoonaa euroa Friends & Brgrs -liiketoiminnan skaalauksesta, noin 30 miljoonaa euroa suurista ja kannattavista kaupunkihankkeista sekä noin 10 miljoonaa euroa konsernin muista liiketoiminnoista.

NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine:

"Haluan kiittää henkilöstöämme ja yhtiön johtoa taistelusta läpi poikkeusajan. NoHo Partners on ja tulee olemaan kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on hallittu ja kannattava kasvu. Nyt päivitetyn strategiamme mukaisesti palaamme takaisin sille kasvu-uralle, jonka pandemia keskeytti. Markkinan jälleen elpyessä vahva kassavirtamme ja asteittainen Eezy-omistuksemme keventäminen mahdollistavat samanaikaisesti kasvun ja tavoitellun velkatason saavuttamisen. Haluamme tulevaisuudessa hyödyntää myös mahdollisuuksiamme käyttää omia osakkeitamme yritysostoissa ja kasvun rahoittamisessa, erityisesti Norjassa. Yhtiön vahvistuva talouskehitys antaa meille myös mahdollisuuden palata takaisin osingonmaksuun.”

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:

"Nyt julkistettu uusi strategia on samalla käännekohta yhtiöllemme siirtyä puolustustaistelusta hallittuun jälleenrakentamiseen ja takaisin kannattavan kasvun radalle. Vaikka kilpailukykymme on kriisin aikana tilapäisesti heikentynyt, olemme pyrkineet huolehtimaan kilpailuedustamme; ihmisistä ja kulttuurista. Se miten hyvin olemme siinä onnistuneet ja onnistumme tulevaisuudessa, tulee määrittelemään lopulta, miten hyvin nyt julkistettu strategia toteutuu.”

NoHo Partners järjestää tänään klo 10 strategiainfon Tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20, 00130 Helsinki), jossa se kertoo lisää strategiastaan ja taloudellisista tavoitteistaan. Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://noho.videosync.fi/2021-strategiainfo.

Tilaisuudessa puhujina toimivat NoHo Partnersin hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, toimitusjohtaja Aku Vikström sekä kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Juha Helminen.

Tilaisuuden kieli on suomi ja esitysmateriaali on englanniksi. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla myöhemmin tänään.



Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. www.noho.fi