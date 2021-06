Karolinska Developments portföljbolag Promimic undersöker förutsättningarna för en listning på Nasdaq First North Growth Market

English Swedish

STOCKHOLM, SVERIGE 11 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimic undersöker förutsättningarna för en listning av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 2022. Promimics unika nanoteknologi förbättrar egenskaperna hos dentala och ortopediska implantat och bolaget har inlett kommersialiseringen genom en egen säljstyrka i USA och via starka samarbetspartner.



Promimic är ett biomaterialföretag som tillverkar och marknadsför en unik, nanometertunn beläggning för implantat, HAnano Surface®, vilken stärker förankringen av implantaten i ben och därigenom underlättar läkningsprocessen. Beläggningen är baserad på en teknologi som har godkänts av FDA, varigenom alla nya typer av implantat som beläggs med HAnano Surface kan erhålla marknadsgodkännande via en förenklad process (510(k)). Ytbehandlingen är enkel att utföra på de industrianläggningar runt om i världen som tillverkar implantat. Promimic har etablerat en egen säljverksamhet i USA och säkrat ett flertal partnerskap för fortsatt utveckling och kommersialisering. I syfte att accelerera dessa satsningar undersöker Promimic möjligheterna för en listning av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Implantatindustrin är en stor och växande marknad med höga vinstmarginaler. Promimic fokuserar på att tillhandahålla ytbeläggningar för dentala och ortopediska implantat, två områden med en sammanlagd uppskattad marknadspotential om USD 600–800 miljoner per år.

”Vårt portföljbolag Promimic har de senaste åren genomgått en snabb utveckling och en börsnotering bedöms vara ett naturligt nästa steg för att öka bolagets tillväxtmöjligheter och synliggöra värdena i dess unika teknologi för ytbeläggningar av implantat”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

Karolinska Development har intresse i Promimic via KDev Investments vars ägarandel i Promimic uppgår till 20%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB



Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av 10 bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 11 juni 2021 klockan 08:00.

Bilaga