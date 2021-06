Alm. Brand - Opjustering af forventningerne til resultatet for 2021

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 12/2021



Opjustering af forventningerne til resultatet for 2021

Som følge af en meget tilfredsstillende og bedre end forventet udvikling i de seneste måneder opjusterer Alm. Brand forventningerne til resultatet for 2021 til 700-750 mio. kr. mod tidligere 650-700 mio. kr.

For Forsikring opjusteres forventningerne med 100 mio. kr. til 725 mio. kr. før skat. Opjusteringen følger af en generel positiv udvikling i den underliggende forsikringsdrift. Væksten er dog ikke kommet i gang helt så hurtigt som forventet efter genåbningen af samfundet, og vækstforventningerne til hele året er herefter 1,5-2,0 %, idet fokus fortsat er på lønsom vækst.

For Pension forventes uændret et overskud på 100 mio. kr. før skat og en vækst i de løbende præmieindbetalinger på 3-4%.

For øvrige aktiviteter ændres forventningerne til et underskud på 100 mio. kr. mod tidligere 50 mio. kr. Ændringen følger primært af forventede omkostninger til eksterne rådgivere, der afholdes i forbindelse med det netop annoncerede køb af Codan.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi leverer over forventning efter et par måneder med en god underliggende drift, færre storskader og gunstigt vejrlig, og derfor opjusterer vi forventningerne til året. Med et Alm. Brand i god form er udsigterne til det samlede resultat for 2021 derfor meget positive”.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Senior Investor Relations Officer

Mikael Bo Larsen

mobil nr. 5143 8002



Presse:

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 2499 8455

Vedhæftet fil