La Banque Laurentienne achète des contrats de rentes collectives réduisant le risque relié à ses régimes de retraite

English French

MONTRÉAL, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne », la « Banque ») a annoncé aujourd’hui l’achat de contrats de rentes collectives d’un assureur canadien qui transfère environ 350 millions de dollars d’obligations, et d’actifs connexes, de ses trois régimes enregistrés de retraite à prestations déterminées.



En vertu de cette entente, l'assureur émettra des rentes couvrant la responsabilité des prestations de retraite dues à environ 1 900 retraités et bénéficiaires de la Banque Laurentienne du Canada, ce qui représente une partie importante des participants aux régimes de retraite à prestations déterminées de la Banque Laurentienne, et commencera à administrer toutes les prestations de ces participants à compter d'octobre 2021. À la suite de la transaction, les prestations des participants aux régimes sont maintenant protégées par Assuris, l'association d'indemnisation en assurance-vie désignée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada. Les obligations liées aux prestations de retraite des participants actifs aux régimes demeurent la responsabilité de la Banque et sont inchangées.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord, car il renforce notre bilan, réduit le risque lié aux obligations en matière de retraite, tout en permettant aux retraités et aux bénéficiaires de recevoir leurs prestations de retraite de la part d'un assureur canadien hautement coté et possédant une solide expertise dans la gestion à long terme des prestations de retraite. La Banque a l'intention de réaffecter les bénéfices de la réduction du risque à des activités qui favoriseront la croissance et le rendement pour nos actionnaires. »

- Yvan Deschamps, vice-président exécutif, chef de la direction financière



À la suite de la transaction, la Banque Laurentienne a réduit d'environ 60 % les obligations au titre des prestations de ses régimes de retraite enregistrés. La gestion prudente du fonds de pension par la Banque devrait permettre la comptabilisation d'un gain sur règlement net d'environ 5 millions de dollars au troisième trimestre de 2021. Pour l'avenir, l'entente réduit le risque financier hors exploitation et les coûts administratifs de la Banque Laurentienne, tout en simplifiant ses opérations.

Solutions Mieux-être LifeWorks, un fournisseur de premier plan de solutions de bien-être total basées sur la technologie et spécialisé dans le risque lié aux pensions, a conseillé la Banque Laurentienne pour cette transaction.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,6 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,9 milliards.





Renseignements :

Jonathan Abecassis

Jonathan.abecassis@blcgf.ca

438-368-8078