Uponor päivittää vuoden 2021 ohjeistustaan





Talotekniikan kysyntä Uponorin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on jatkanut myönteistä kehittymistään läpi vuoden ensimmäisen puoliskon. ”Aktiivisuus asuntojen rakentamisen markkinoilla Atlantin molemmin puolin on pysynyt korkealla tasolla ja tämän hetkisten markkinaennusteiden valossa odotamme tämän suuntauksen jatkuvan. Lisääntyneet volyymimme yhdessä hyvin edenneen operational excellence -ohjelman kanssa ovat tukeneet sekä liikevaihtomme että vertailukelpoisen liikevoittomme suotuisaa kehitystä. Tämän johdosta päivitämme ohjeistustamme ja odotamme, että ei ainoastaan liikevaihtomme vaan myös vertailukelpoinen liikevoittomme nousee vuodesta 2020”, kertoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.



Uusi ohjeistus on: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2020. (Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun.)



Aiempi, 16.4.2021 annettu ohjeistus oli: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa nousevan vuodesta 2020 ja vertailukelpoisen liikevoittonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla. (Nousee viittaa vähintään 2,5 % kasvuun ja pysyy tasolla +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.)

Uponor lyhyesti

Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com