Bavarian Nordic leverer vacciner til Englands beredskab i forbindelse med nye tilfælde af abekopper

English Danish

KØBENHAVN, Danmark, 11. juni 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet for nylig er blevet anmodet af de engelske sundhedsmyndigheder, Public Health England (PHE) og Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA), om at levere koppevaccinen IMVANEX® til vaccination i forbindelse med nye, udefrakommende tilfælde af abekopper i mennesker i England. To relaterede tilfælde er blevet bekræftet og er blevet indlagt på et hospital i Liverpool. Den ene er sandsynligvis blevet smittet i Afrika, hvorfra familien ankom et par dage inden sygdommen brød ud, mens den anden sandsynligvis er blevet smittet af det første tilfælde efter hjemkomsten.

Abekopper er en sjælden, men alvorlig sygdom, der naturligt forekommer i det centrale og det vestlige Afrika. Sygdommen er beslægtet med den menneskelige koppesygdom, om end den er mindre alvorlig med en dødelighed, der er estimeret til at være fra 1-10% af tilfældene.

IMVANEX (MVA-BN) er godkendt af Europa-Kommissionen til beskyttelse mod kopper, men er også godkendt til beskyttelse mod abekopper af de amerikanske og canadiske sundhedsmyndigheder som den eneste vaccine, der har opnået denne godkendelse i disse lande. Bavarian Nordic har tidligere leveret IMVANEX til PHE i forbindelse med de første registrerede tilfælde af abekopper i England i 2018, og senere også i 2019, da flere ikke-relaterede tilfælde indrejste fra Nigeria og efterfølgende smittede en sundhedsperson.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: ”Vi er glade for at kunne hjælpe Public Health England med kort varsel i en nødsituation. Vacciner er et kritisk tiltag til forebyggelse og kontrol af smittespredning global. Regeringer har en afgørende rolle i at forberede sig på udbrud gennem oplagring af vacciner og lægemidler, så de er klar til brug i tilfælde som dette. Vi har mange års erfaring med samarbejde med andre regeringer omkring styrkelse af deres nationale beredskaber i katastrofesituationer, og vi opfordrer flere lande til aktivt at forholde sig til hvorledes risikoen for sygdomme som abekopper kan minimeres. Sygdommen er beklageligvis på vej frem i Afrika og har i de senere år vist sig at krydse grænserne til andre lande ved flere lejligheder.”

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder under navnet JYNNEOS®, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa under navnet IMVANEX® og i Canada under navnet IMVAMUNE®. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af to markedsledende vacciner: Rabipur®/RabAvert® mod rabies og Encepur® mod flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet ebolavaccinen MVABEA®, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine baseret på en indlicenseret, kunstig viruslignende partikelteknologi. Vaccinekandidaten, ABNCoV2, undersøges for øjeblikket i kliniske forsøg. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Vedhæftet fil