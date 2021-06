Layout International möchte durch Partnerschaft mit Sophi.io die Druckproduktion vollständig automatisieren

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

TORONTO, June 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, Anbieter einer Suite von auf künstlicher Intelligenz basierenden Optimierungs-, Prognose- und Automatisierungstools, die von The Globe and Mail entwickelt wurde, hat sich mit Layout International, einem Anbieter modernster Unternehmenstechnologien, zusammengetan, um die Druckproduktion zu transformieren. Sophi stellt dabei die intelligente KI/ML-Technologie zur vollständigen Automatisierung des gesamten Druckproduktions-Workflows bereit, wodurch Verlage Zeit und Geld sparen und sich auf die Erstellung hochwertiger Inhalte fokussieren können.



Die Erstellung der Druckvorlage ist in der Regel ein langer und mühsamer Prozess, an dem mehrere Redakteure und Page Designer mitwirken und der nicht selten mehrere Stunden in Anspruch nimmt. Ohne die strengen Einschränkungen eines Templates haben die Kunden von Layout International nun die Möglichkeit, in nur wenigen Minuten ein druckfertiges Printmedium zu erstellen, das so aussieht, als wäre es von einem echten (humanen) Page Designer erstellt worden. Für die über 200 Kunden von Layout International bedeutet diese Partnerschaft die nahtlose Integration von Sophi in ihren aktuellen redaktionellen Arbeitsablauf mit NewsPublish.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Sophi.io unseren Kunden topaktuelle, neue Funktionen in Form einer durchgehend automatisierten Drucklösung bieten können, mit der sie ihre Effizienz erheblich steigern. Unsere Kunden können ihr Printmedium innerhalb von wenigen Minuten und wann immer sie möchten im Content-Management-System NewsPublish Enterprise, welches sie ja bereits täglich nutzen, für den Druck vorbereiten und diesen Vorgang jederzeit wiederholen“, so Jean-Michel Habis, CEO von Layout International.

Die Toolsuite von Sophi wurde entwickelt, um die wertvollsten Inhalte eines Unternehmens zu identifizieren (nicht die beliebtesten Inhalte, sondern jene, die die Konversationsrate oder Kundenbindung bzw. die Kennzahlen steigern, die für dieses Unternehmen am wichtigsten sind), um sie dann wiederum an den relevantesten Orten in ihren digitalen Ressourcen zu platzieren, oder hinter einer Paywall, wenn der Abonnementumsatz wichtiger ist als die prognostizierten Werbeeinnahmen. Neben NewsPublish mit Unterstützung von Sophi.io bietet Sophi eine Lösung für die Website-Automatisierung an, eine vollständig dynamische, personalisierte Paywall- und Analyselösung in Echtzeit für Verlage auf der ganzen Welt.

„Die Erstellung der Druckvorlage ist ein gewaltiges Unterfangen“, so Greg Doufas, Chief Technology Officer bei The Globe and Mail. „Durch die Partnerschaft mit Layout International erhalten Verlage die Freiheit, sich auf die Erstellung von Inhalten und die konkreten Designelemente zu konzentrieren, denen sich die Page Designer widmen möchten. Das Beste ist, dass NewsPublish mit Unterstützung von Sophi.io jeden Tag besser und intelligenter wird, sodass Kunden von Layout International mit dieser Lösung immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.“

