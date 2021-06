Layout International se asocia con Sophi.io para automatización total de producción de impresión

La combinación de NewsPublish de Layout International con el mecanismo inteligente de IA y ML de Sophi.io reduce el tiempo de proceso de diseño de impresión de largas horas a apenas unos minutos

June 11, 2021 13:54 ET | Source: The Globe and Mail The Globe and Mail

Toronto, Ontario, CANADA