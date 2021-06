レイアウト・インターナショナル、Sophi.ioとの提携でプリントプロダクションを完全自動化

レイアウト・インターナショナルのNewsPublishと、Sophi.ioのスマートなAIとMLエンジンを組み合わせることで、プリントレイダウンの長いプロセスをわずか数分まで短縮

June 11, 2021 13:54 ET | Source: The Globe and Mail The Globe and Mail

Toronto, Ontario, CANADA