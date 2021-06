Sophi.io, Layout International과 제휴 맺고 인쇄 생산 완전 자동화 지원

Layout International의 NewsPublish와 Sophi.io의 스마트 AI, ML 엔진이 결합되어 많은 시간이 소요되는 인쇄 레이다운 작업을 단 몇 분이면 완료할 수 있게 지원

June 11, 2021 13:54 ET | Source: The Globe and Mail The Globe and Mail

Toronto, Ontario, CANADA