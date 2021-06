Layout International与Sophi.io合作以实现印刷全面自动化

将Layout International的NewsPublish和Sophi.io的智能AI及ML引擎相结合,将耗时的印刷排版过程缩短至几分钟

June 11, 2021 13:54 ET | Source: The Globe and Mail The Globe and Mail

Toronto, Ontario, CANADA