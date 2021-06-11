Layout International与Sophi.io合作以实现印刷全面自动化

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多伦多, June 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由《环球邮报》开发的一套人工智能驱动型优化、预测和自动化工具Sophi.io与尖端企业技术供应商Layout International合作，为印刷生产带来根本性变革。Sophi将提供智能AI/ML技术，使端到端印刷生产流程实现完全自动化，从而节省出版商的时间和资金，使其能够专注于创建高质量的内容。



排版通常是一个漫长而费力的过程，需要多位编辑和页面设计人员花费很长时间才能完成。由于不必受到模板的严格限制，Layout International的客户现在将有机会创建一份打印就绪型页面，与人工页面设计师制作的别无二致，而整个过程只需要几分钟。对于Layout International的200多家客户来说，这项合作关系意味着将Sophi无缝集成到他们当前的新闻编辑工作流之中。

“我们很高兴能与Sophi.io合作，使我们能够以端到端自动化打印解决方案的形式为客户提供最前沿的新功能，实现效率的极大提高。我们的客户将能够随时在几分钟内运行和重新运行他们的印刷页面，而所有这些都在他们现已每天使用的NewsPublish Enterprise内容管理系统内完成”，Layout International首席执行官Jean-Michel Habis表示。

Sophi工具套件旨在识别一个组织最有价值的内容（这不是指最受欢迎的内容，而是能够推动转换或保留或对该组织最为重要指标的内容），并将其放置于其数字实体中最有价值的位置，或者当订阅收入超过预期的广告收入时，将其置于付费墙之后。除了由Sophi.io支持的NewsPublish之外，Sophi还为世界各地的出版商提供网站自动化、全动态、实时、个性化的付费墙，以及分析解决方案。

《环球邮报》首席技术官Greg Doufas表示：“印刷排版是一项艰巨的任务。我们认为，与Layout International的合作为出版商提供了自由度，使其能够专注于内容创作以及页面设计师想要为之花费精力的特定设计元素。最有利的一点是，由Sophi.io支持的NewsPublish每天都在变得更完善、更智能，因此Layout International的客户凭借这一解决方案将始终走在技术的最前沿。”

如需了解更多信息，请访问 www.newspublish.org 或发送电子邮件至 sales@layoutintl.com 。

关于Layout International

Layout International（ www.layoutintl.com ）通过提供高度可定制的企业解决方案来满足市场日益增长的技术需求。他们为200多家客户提供服务，通过尖端技术改善他们的工作方式。他们使众多组织能够以数字方式改变其流程，迁移并整合到一个统一的平台。

Layout International媒体联系人

Ghassan Halawi

Layout International销售副总裁

+961 70 855685

ghalawi@layoutintl.com