Layout International 與 Sophi.io 合作實現印刷生產的完全自動化

結合 Layout International 的 NewsPublish 和 Sophi.io 的高智人工智能及機器學習引擎,可將長達數小時的印刷排版過程縮短至幾分鐘

June 11, 2021 13:54 ET | Source: The Globe and Mail The Globe and Mail

Toronto, Ontario, CANADA