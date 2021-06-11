Layout International 與 Sophi.io 合作實現印刷生產的完全自動化

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

多倫多, June 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io 由 Globe and Mail 開發，是由人工智能推動的優化、預測和自動化工具套件，剛與尖端企業技術供應商 Layout International 合作，將印刷生產轉型。Sophi 將提供高智人工智能／機器學習技術，將端到端印刷生產工作流程完全自動化，以節省出版商的時間和金錢，並讓他們能夠專於創作優質的內容。



印刷排版通常是一個漫長而艱難的過程，涉及多重編輯和頁面設計師，一般需時數小時才能完成。在擺脫範本的嚴格約束後，Layout International 客戶現在將有機會製作出如人工頁面設計人員所準備一樣的可列印紙張，而整個過程只需幾分鐘。對於 Layout International 全球 200 多個位客戶來說，這種合作關係表示 Sophi 可以無縫整合到他們目前的 NewsPublish 編輯工作流程。

Layout International 行政總裁 Jean-Michel Habis 說：「我們很高興與 Sophi.io 合作，讓我們能夠以端到端自動列印解決方案的形式為客戶提供最先進的新功能，藉此大幅提高效率。我們的客戶將能在幾分鐘之內運行及重新運行其列印文章，而他們可以隨時作出選擇，一切都在他們一直每天使用的 NewsPublish Enterprise 內容管理系統之內。」

Sophi 工具套件旨在識別機構最有價值的內容（不是最受歡迎的內容，而是推動轉化或保留，或機構最重要指標的內容），並將其放在整個數碼實體中最有價值的位置，或當訂閱收入超過預期的廣告收入時放在付費牆後面。除了由 Sophi.io 驅動的 NewsPublish 外，Sophi.io 還為全球出版商提供網站自動化；完全動態、實時、個人化的付費牆；以及分析資料解決方案。

The Globe and Mail 技術總監 Greg Doufas 說：「列印排版是龐大的工作。我們與 Layout International 的合作可讓出版商有自由專注於內容創作，以及頁面設計師希望集中精力的特定設計元素。最大的好處是，由 Sophi.io 提供支援的 NewsPublish 每天都不斷改善和提升智能，因此 Layout International 的客戶將可一直透過此解決方案走在技術尖端。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.newspublish.org 或電郵 sales@layoutintl.com。

關於 Layout International

Layout International (www.layoutintl.com) 透過提供高度可定制的企業解決方案來滿足市場不斷增長的技術需求。他們為 200 多位客戶提供服務，為他們提供尖端技術，以改善其工作方式。他們讓許多機構以數碼方式實現流程變革、遷移和整合，以在單一平台上工作。

Layout International 傳媒聯絡人

Ghassan Halawi

Layout International 銷售副總裁

+961 70 855685

ghalawi@layoutintl.com

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 是一套人工智能驅動的優化和預測工具，可幫助內容出版商作出重要的策略和戰術決策。Sophi 解決方案的範圍包括 Sophi Site Automation 及 Sophi for Paywalls，以及內容出版商決策支援系統 Sophi Analytics。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標，例如訂戶保留及獲取、參與度、近期程度、頻率及流量。