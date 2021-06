Lancement du programme Femmes en loisir

MONTRÉAL, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir (CQL) est fier de lancer le programme Femmes en loisir, initiative soutenue par le Secrétariat à la condition féminine, en collaboration avec les organismes Égale Action et Relais-femmes. Ce programme vise à stimuler la participation des femmes dans les sphères décisionnelles inhérentes au secteur du loisir et à y favoriser l’atteinte de l’égalité de genre.



Le rapport de l’institut de la statistique L’économie sociale au Québec - portrait statistique 2016 révèle que le secteur du loisir compte seulement 33% de femmes sur les conseils d’administration. Le manque de représentation des femmes est aussi présent dans les directions générales en loisir. « Seulement 40% des directions générales des organismes nationaux de loisir membres du Conseil québécois du loisir (CQL) sont des femmes. Il est donc évident qu’il y a encore un manque de représentation des femmes dans les sphères de décisions en loisir. », a rappelé la directrice générale du CQL, Sonia Vaillancourt.

Bien qu'il y ait eu certains progrès par rapport à l'égalité des genres en loisir, celle-ci n'est malheureusement pas atteinte. L'égalité des genres se manifeste par la parité dans les sphères de décisions, mais aussi par l'abolition des stéréotypes de genre et la transformation des cultures organisationnelles. D’ailleurs, la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, était présente lors du dévoilement.

« Ce programme de Femmes en loisir pour moi vient exactement cibler les priorités, mes volontés de faire en sorte que le milieu du loisir, le milieu du sport soit plus inclusif pour les femmes, pour faire en sorte qu’évidemment nous soyons dans des situation plus égalitaires, mais qui soient plus représentatives aussi de toute la diversité de notre population et qui soient plus représentatives des besoins des filles et des femmes dans cette sphère qui est super importante. Donc d’avoir une offre qui réponde aux besoins, ça passe par un leadership qui est assumé aussi par les femmes. », a affirmé la ministre.

