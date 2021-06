Fluent.ai conclut un partenariat avec BSH pour automatiser vocalement la ligne d'assemblage, et ainsi accroître l'efficacité et améliorer l'ergonomie pour le personnel d'usine

Dutch French German Italian Spanish Russian

La technologie brevetée basée sur l'IA « speech-to-intent » (commande vocale avec reconnaissance de l'intention) de l'entreprise, actuellement déployée dans l'une des usines allemandes de BSH, réduit le temps de transition sur la ligne d'assemblage pour des gains d'efficacité allant jusqu'à 75 à 100 %



MONTRÉAL, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluent.ai , une société canadienne spécialisée dans les solutions de reconnaissance vocale intégrée, a annoncé aujourd'hui le lancement de son partenariat avec BSH , le premier fabricant européen d'appareils domestiques connectés, pour apporter l'automatisation vocale à ses usines. La société a contacté Fluent.ai par l'intermédiaire de son unité Client de capital-risque, BSH Startup Kitchen, dans le but d'accroître l'efficacité et d'améliorer l'ergonomie pour les opérateurs d'usine sur la ligne d'assemblage.

« Après avoir envisagé 11 sociétés pour ce partenariat, nous avons choisi Fluent.ai en raison de ses principaux différenciateurs par rapport à la concurrence », a déclaré Ion Hauer, partenaire de capital-risque chez BSH Startup Kitchen. « La technologie hors ligne de Fluent.ai est résistante au bruit et à faible latence, ce qui est essentiel. Sa solution est capable de comprendre rapidement et avec précision les commandes vocales, même dans l'environnement bruyant de l'usine. Elle offre également une prise en charge multilingue et multi-accent qui est essentielle à la portée mondiale de BSH. »

Actuellement, les opérateurs d'usine doivent appuyer sur des boutons physiques sur leurs postes de travail afin de déplacer les appareils le long de la ligne d'assemblage, ce qui prend jusqu'à quatre secondes par lieu de travail. Pour cette raison, BSH recherchait une solution qui augmenterait l'efficacité et améliorerait l'ergonomie pour ses employés.

Fluent.ai a développé une solution de commande vocale permettant aux travailleurs de contrôler des machines lourdes en parlant dans un casque connecté à un système de reconnaissance vocale intégré. L'opérateur d'usine prononce simplement un mot de sortie de veille (WakeWord) suivi d'une commande pour déclencher le mouvement approprié de l'appareil sur la ligne d'assemblage. La solution offre également une ergonomie améliorée, car les travailleurs sont en mesure d'utiliser facilement la ligne d'assemblage sans les mains. Les premiers résultats du partenariat montrent des améliorations majeures de la productivité des ouvriers d'usine, et BSH constate un potentiel de gains d'efficacité de 75 à 100 % sur la ligne.

« La mise en œuvre de la technologie de Fluent a déjà amélioré l'efficacité au sein de notre usine, avec le déploiement initial de la solution qui réduit le temps de transition de quatre secondes à une et demie », a déclaré Markus Maier, chef de projet dans l'usine de BSH à Traunreut. « Sur le long terme, les gains de temps de production seront inestimables. Nous avons commencé avec Fluent.ai sur une ligne d'assemblage d'usine, puis nous sommes passés à trois, et BSH envisage de déployer la technologie dans le monde entier. »

BSH est connue pour son innovation et la promotion de la collaboration entre les startups et les grandes entreprises. La société possède une variété de marques d'appareils dans son portefeuille, notamment Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Thermador et bien d'autres. « Nous sommes ravis de travailler avec BSH, une société à l'avant-garde de l'innovation qui fait vraiment fonctionner la collaboration entre les startups et les grandes entreprises. Voir votre solution dans le monde réel est incroyablement gratifiant, et nous sommes impatients de poursuivre et de développer notre collaboration avec BSH », a déclaré Probal Lala, PDG de Fluent.ai, à propos du partenariat.

