Fluent.ai lanceert een samenwerking met BSH om de assemblagelijn te automatiseren, de efficiëntie te verhogen en de ergonomie van fabrieksmedewerkers te verbeteren

MONTREAL, June 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluent.ai , een Canadees bedrijf voor geïntegreerde spraakherkenningsoplossingen, kondigde vandaag de introductie aan van hun samenwerking met BSH , Europa's toonaangevende fabrikant van aangesloten huishoudelijke apparaten, om spraakautomatisering naar hun fabrieken te brengen. Het bedrijf kwam bij Fluent.ai via zijn Venture Client-unit, BSH Startup Kitchen, met als doel de efficiëntie te verhogen en de ergonomie voor fabrieksoperators op de assemblagelijn te verbeteren.



"Na 11 bedrijven te hebben overwogen voor deze samenwerking, hebben we gekozen voor Fluent.ai vanwege hun belangrijke concurrentie-onderscheidende factoren", aldus Ion Hauer, Venture Partner bij BSH Startup Kitchen. "De offline technologie van Fluent.ai is geluidsrobuust en heeft een lage latentie, wat van cruciaal belang is. Hun oplossing kan zelfs in een rumoerige omgeving van de fabriek snel en nauwkeurig spraakopdrachten begrijpen. Ze bieden ook ondersteuning voor meerdere talen en accenten, wat essentieel is voor het wereldwijde bereik van BSH."

Op dit moment moeten fabrieksoperators fysieke knoppen op hun werkstations indrukken om apparaten langs de assemblagelijn te verplaatsen. Dit duurt maximaal vier seconden per werkplek. Met dit in gedachten was BSH op zoek naar een oplossing die de efficiëntie zou verhogen en de ergonomie voor zijn werknemers zou verbeteren.

Fluent.ai heeft een spraakbedieningsoplossing ontwikkeld waarmee werknemers zware machines kunnen bedienen door in een headset te spreken die aangesloten is op een ingebouwd spraakherkennings-systeem. De fabrieksoperator spreekt een WakeWord en vervolgens een opdracht uit om de juiste beweging van het apparaat op de assemblagelijn te activeren. De oplossing biedt ook een verbeterde ergonomie, aangezien werknemers de assemblagelijn gemakkelijk handsfree kunnen bedienen. De eerste resultaten van de samenwerking tonen grote verbeteringen van de productiviteit van fabrieksmedewerkers, waarbij BSH een potentiële efficiëntiewinst van 75-100 procent op de lijn ziet.

"De implementatie van de technologie van Fluent heeft de efficiëntie in onze fabriek al verbeterd. De eerste implementatie van de oplossing heeft de overgangstijd teruggebracht van vier seconden naar anderhalve seconde", aldus Markus Maier, de projectleider van de BSH-fabriek in Traunreut. "Op de lange termijn zullen de besparingen op productietijd van onschatbare waarde zijn. We zijn begonnen met Fluent.ai op één assemblagelijn in de fabriek, gingen naar drie, en BSH overweegt de technologie wereldwijd te implementeren."

BSH staat bekend om innovatie en het bevorderen van samenwerkingen tussen start-ups en corporate organisaties. Het bedrijf heeft diverse merken van apparatuur in hun portfolio, waaronder Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF, Thermador en nog veel meer. "We zijn verheugd dat we met BSH kunnen samenwerken, een bedrijf dat koploper is op het gebied van innovatie, waardoor samenwerking tussen start-up en corporate organisatie echt werkt. Het is ontzettend lonend om jouw oplossing in de praktijk te zien, en we kijken uit naar de voortzetting en uitbreiding van onze samenwerking met BSH", aldus Probal Lala, CEO van Fluent.ai.

Over Fluent.ai

Fluent.ai Inc. is een Canadees softwarebedrijf voor spraakherkenning dat in 2015 is opgericht. De missie van Fluent.ai is om de apparaten van de wereld spraakgestuurd te maken, zodat iedereen kan worden begrepen door hun technologie. Na meer dan zeven jaar onderzoek heeft het bedrijf een reeks AI-producten (kunstmatige intelligentie) ontwikkeld voor spraakinterface-software. Deze worden aangeboden aan OEM's (original equipment manufacturers) en serviceproviders. De oplossingen van Fluent.ai leveren ongekende nauwkeurigheid en een zeer personaliseerbare gebruikerservaring, met als doel om eindelijk de barrières te doorbreken voor wereldwijde acceptatie van spraakgebruikers-interfaces.

Over BSH

BSH Hausgeräte GmbH is met een totale omzet van zo'n 13,9 miljard euro en 60.000 werknemers in 2020 wereldwijd marktleider op het gebied van huishoudelijke apparaten. Het merkportfolio van het bedrijf omvat elf bekende merken van apparaten, zoals Bosch, Siemens, Gaggenau en Neff, evenals het ecosysteemmerk Home Connect en servicemerken zoals Kitchen Stories. BSH produceert in ongeveer 38 fabrieken en is vertegenwoordigd in ongeveer 50 landen. BSH is een bedrijf van de Bosch Groep.

