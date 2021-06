Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

English Estonian

11 juunil 2021 kinnitas nõukogu AS-i Pro Kapital Grupp 2020. majandusaasta auditeeritud aruande.

Eelneva perioodi vead

Hinnates kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust, tuleb vältida nende kinnisvarainvesteeringutega seotud bilansis kajastatud varade ja kohustuste topelt arvestamist. Korrigeerides kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtus 31. detsember 2019 seisuga, ei võetud arvesse asjaolu, et osa bilansis kajastatud nõuetest moodustavad ka osa tulevastest rahavoogudest, mida kasutati õiglase väärtuse leidmisel. Seega on T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringu bilansiline väärtus 31. detsember 2019 seisuga 108,6 miljonit eurot peale parandust, mille moodustas 2,3 miljonit eurot topelt kajastatud pikaajalisi nõudeid.

Järgnev tabel kajastab eelneva perioodi korrigeerimise mõju kontserni finantsaruannetele.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes 2019 (korrigeeritud) 2019 Muud ärikulud -26 602 -24 341 sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest -26 497 -24 236 Ärikasum/ -kahjum -17 439 -15 178 Kasum/ kahjum enne maksustamist -31 454 -29 193 Aruandeperioodi kasum/ kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest -31 433 -29 172 Aruandeperioodi koondkasum/ -kahjum kokku -31 433 -29 172 Aruandeperioodi koondkasumi/ -kahjumi jaotus: Emaettevõtte aktsionärid -29 078 -26 981 Mittekontrolliv osalus -2 355 -2 191 Kasum/ -kahjum aktsia kohta Tava puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,51 -0,48 Lahustatud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,51 -0,48

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2019 (korrigeeritud) 31.12.2019 Põhivara Kinnisvarainvesteeringud 145 104 147 365 Põhivara kokku 155 438 157 699 VARAD KOKKU 208 560 210 821 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum -29 078 -26 981 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 69 042 71 139 Mittekontrolliv osalus 263 427 OMAKAPITAL KOKKU 69 305 71 566 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 208 560 210 821

Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste vahel

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuhandetes eurodes 2020 12 kuud (auditeerimata) 2020

12 kuud Üldhalduskulud -6 154 -5 587 Muud ärikulud -43 586 -41 978 sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest -43128 -41 902 Ärikasum /-kahjum -43 108 -40 933 Kahjum enne tulumaksu -59 102 -56 927 Perioodi puhaskahjum -59 456 -57 281 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -55 678 -53 648 Mittekontrolliv osalus -3 778 -3 633 Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus -278 0 Aruandeperioodi koondkahjum kokku -59 734 -57 281 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -55 956 -53 648 Mittekontrolliv osalus -3 778 -3 633 Perioodi kasum / kahjum aktsia kohta (euro) -0,98 -0,95

Auditeerimise käigus on parandatud üldhalduskulusid ja muid ärikulusid, mis seonduvad AS-ga Tallinna Moekombinaat. Üldhalduskulud kasvasid 567 tuhande euro võrra seoses pikaajaliste rendinõuete lisaallahindluse kajastamisega. Muud ärikulud kasvasid kinnisvara investeeringu õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 1 226 tuhat eurot (lisa 8) ja lisaks kajastati 382 tuhande euro väärtuses viiviseid, mis olid saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansivälistena, kuid võeti bilansis üles korrigeeriva sündmuse tagajärjel (lisa18). Vastavalt ülal mainitud muutustele on muutunud ka mittekontrolliv osalus. Kinnisvara ümberhindluse reserv on vähenenud seoses saksa hotelliga, mille õiglane väärtus kahanes 278 tuhande euro võrra (lisa 7). Kogu muudatuste mõju perioodi koondkasumiaruandele on 2 453 tuhat eurot täiendavat kahjumit.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 31.12.2020 (auditeerimata) 31.12.2020 Põhivara Pikaajalised nõuded 3 517 4 085 Materiaalne põhivara 6 745 7 023 Kinnisvarainvesteeringud 98 512 101 998 Põhivara kokku 109 506 113 838 VARAD KOKKU 179 048 183 380 Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 107 581 79 939 Lühiajalised võlad tarnijatele 22 211 21 829 Lühiajalised kohustused kokku 138 575 110 551 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 27 255 54 897 Pikaajalised kohustused kokku 30 902 58 544 KOHUSTUSED KOKKU 169 477 169 095 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Ümberhindluse reserv 2 984 3 262 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 47 647 49 744 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -55 678 -53 648 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 13 086 17 491 Mittekontrolliv osalus -3 515 -3 206 OMAKAPITAL KOKKU 9 571 14 285 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 179 048 183 380

Auditeerimise käigus on parandatud põhivara, kohustuste ja omakapitali kirjeid. Pikaajalised nõuded vähenesid 567 tuhande euro võrra, kuna kajastati arvestatud rendinõuete lisaallahindlus. Põhivarad ja ümberhindlusereserv on vähenenud saksa hotelli õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 278 tuhat eurot (lisa 7). Kinnisvarainvesteeringute väärtus kahanes kokku 3 486 tuhande euro võrra, mille hulgas on ülal kirjeldatud korrigeerimine 2019. aastasse summas 2 261 tuhat eurot ja ülejäänud osa kajastab 2020. aasta sarnase korrigeerimise mõju (lisa 8). Lühiajalised võlad tarnijatele kasvasid 382 tuhande euro võrra seoses viitvõlgadena kajastatud viivistega, mida varasemalt oli saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansiväliselt (lisa 18). Pikaajalised võlakohustused vähenesid ja lühiajalised võlakohustused suurenesid tagatud võlakirjade bilansilise jääkväärtuse võrra seoses ümberklassifitseerimisega, kuna korrigeeriva sündmuse tulemusena ei vasta finantskovenandid võlakirjade tingimustes sätestatud nõuetele (lisad 9 ja 19). Netomuutuste koguväärtus bilansimahule on 4 332 tuhande euro võrra vähenemine, mille hulgas 2 261 tuhat eurot on seotud vea parandamisega 2019. aasta finantstulemustes.

AS-i Pro Kapital Grupp 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Aruanne on kättesaadav ka ettevõtte koduleheküljel www.prokapital.com .

