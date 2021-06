Calibre Scientific acquiert LINARIS Biologische Produkte en vue d'étendre son portefeuille de produits et sa portée auprès des clients dans la région DACH

English French German

LOS ANGELES, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de LINARIS Biologische Produkte GmbH (« LINARIS »), un distributeur de sciences de la vie dont le siège social est situé en dehors de Francfort, en Allemagne. LINARIS sera intégrée à BIOZOL Diagnostica GmbH, une filiale de Calibre Scientific, améliorant ainsi ses capacités de vente et sa gamme de produits pour les clients de la région DACH.



LINARIS est un distributeur spécialisé d'une offre de produits complète qui comprend des anticorps, des protéines, des kits ELISA et des réactifs provenant de fabricants mondiaux de premier plan. Depuis plus de 30 ans, les clients des meilleurs hôpitaux, universités, instituts de recherche, laboratoires de pathologie et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques d'Allemagne font confiance à LINARIS pour apporter des produits de qualité associés à l'assistance technique compétente de son équipe.

Grâce à cette acquisition, BIOZOL renforce davantage sa position de leader sur le marché allemand de la recherche et du diagnostic, car LINARIS apporte de nouvelles relations avec ses fournisseurs et son expertise produit qui complètent les capacités actuelles de BIOZOL. « Nous sommes très heureux de cette acquisition », a déclaré Jonas Bäuerle, directeur général de BIOZOL. « Avec LINARIS, nous élargirons notre catalogue de produits de haute qualité dans le domaine des sciences de la vie et nous les présenterons à notre vaste clientèle, afin de consolider davantage notre position en tant que plateforme de distribution indépendante de premier plan dans la région DACH pour les plus grands fabricants du monde. »

Le Dr Peter Harbarth, PDG de LINARIS, a ajouté : « Calibre Scientific a développé une plateforme unique dans le domaine des sciences de la vie et du diagnostic : avec cette transition, je suis convaincu que la société que j'ai fondée il y a trente ans sera entre de bonnes mains pour les décennies à venir. BIOZOL possède une expertise approfondie sur notre marché, et je leur fais confiance pour poursuivre ma mission, qui est de fournir d'excellents produits et services à nos clients. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de 18 sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis uniques de leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 100 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue de se développer, élargissant davantage son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.