Date 14.06.2021

Share buy-back programme - week 23

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



266,200



608.10



161,875,096 07 June 2021 2,600 623.02 1,619,852 08 June 2021 2,000 633.24 1,266,480 09 June 2021 1,900 638.68 1,213,492 10 June 2021 2,100 640.11 1,344,231 11 June 2021 2,000 642.58 1,285,160 Total under the share buy-back programme



276,800



609.12



168,604,311

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

276,800 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 622 XCSE 20210607 10:13:17.009872 150 622 XCSE 20210607 10:13:17.009872 45 624 XCSE 20210607 10:57:44.085115 5 624 XCSE 20210607 10:57:44.085154 50 624 XCSE 20210607 10:57:44.116860 170 624 XCSE 20210607 10:57:44.116887 50 624 XCSE 20210607 11:43:51.751458 50 624 XCSE 20210607 11:43:51.768649 10 624 XCSE 20210607 11:43:51.909695 24 624 XCSE 20210607 11:45:13.452013 16 624 XCSE 20210607 11:57:36.477433 25 624 XCSE 20210607 12:52:55.004875 25 624 XCSE 20210607 13:27:31.076781 50 624 XCSE 20210607 13:34:09.215468 50 624 XCSE 20210607 13:34:09.232218 30 624 XCSE 20210607 13:34:09.232218 50 623 XCSE 20210607 13:35:02.539326 50 623 XCSE 20210607 13:35:30.079204 50 623 XCSE 20210607 13:36:10.917264 14 623 XCSE 20210607 13:36:10.994008 5 623 XCSE 20210607 13:36:16.287132 5 623 XCSE 20210607 13:36:24.289462 26 623 XCSE 20210607 13:36:24.289495 50 623 XCSE 20210607 13:36:47.760413 50 623 XCSE 20210607 13:37:20.771376 50 623 XCSE 20210607 13:37:37.538250 50 623 XCSE 20210607 13:37:37.556851 16 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 70 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 19 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 8 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 42 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 39 623 XCSE 20210607 13:41:48.571457 206 623 XCSE 20210607 13:41:48.571526 77 622 XCSE 20210607 15:21:23.161092 23 622 XCSE 20210607 15:21:34.024472 2 623 XCSE 20210607 15:35:38.461055 8 623 XCSE 20210607 15:35:38.461055 70 623 XCSE 20210607 15:35:38.461055 58 623 XCSE 20210607 15:35:38.461055 45 623 XCSE 20210607 15:35:38.461055 100 623 XCSE 20210607 15:35:38.461173 17 623 XCSE 20210607 15:35:38.461184 50 622 XCSE 20210607 15:53:06.295505 50 622 XCSE 20210607 15:53:06.312602 82 622 XCSE 20210607 15:53:06.312602 50 622 XCSE 20210607 15:53:06.313610 18 622 XCSE 20210607 15:53:06.338070 12 623 XCSE 20210607 16:21:04.380723 77 623 XCSE 20210607 16:21:04.380723 29 623 XCSE 20210607 16:21:04.380723 3 623 XCSE 20210607 16:21:04.380723 19 623 XCSE 20210607 16:21:04.380749 124 623 XCSE 20210607 16:21:04.405602 50 623 XCSE 20210607 16:21:04.405602 36 623 XCSE 20210607 16:21:04.405673 47 624 XCSE 20210608 9:07:00.018000 19 629 XCSE 20210608 9:18:13.294000 40 629 XCSE 20210608 9:18:13.294000 47 628 XCSE 20210608 9:28:04.369000 17 632 XCSE 20210608 9:57:28.194000 55 632 XCSE 20210608 9:57:28.194000 55 632 XCSE 20210608 9:57:28.194000 47 632 XCSE 20210608 10:41:55.888000 130 631 XCSE 20210608 10:42:22.674000 49 631 XCSE 20210608 11:07:39.353000 68 631 XCSE 20210608 11:08:14.948000 18 631 XCSE 20210608 11:53:38.436000 118 632 XCSE 20210608 12:14:20.831000 102 632 XCSE 20210608 12:14:20.852000 100 630 XCSE 20210608 12:27:34.029943 25 630 XCSE 20210608 12:36:59.379000 2 630 XCSE 20210608 12:53:08.368000 22 630 XCSE 20210608 13:06:04.512000 87 630 XCSE 20210608 13:06:04.512723 7 630 XCSE 20210608 13:28:27.741522 6 630 XCSE 20210608 13:40:08.040721 34 630 XCSE 20210608 13:43:10.166000 108 630 XCSE 20210608 13:43:10.166000 29 631 XCSE 20210608 14:03:38.066000 3 639 XCSE 20210608 14:42:17.646000 169 639 XCSE 20210608 14:42:17.647000 108 639 XCSE 20210608 14:49:02.795000 3 635 XCSE 20210608 15:33:22.344000 45 635 XCSE 20210608 15:45:53.393000 1 635 XCSE 20210608 15:45:53.393000 60 637 XCSE 20210608 16:07:15.560693 70 637 XCSE 20210608 16:07:15.560693 16 637 XCSE 20210608 16:07:15.560693 20 637 XCSE 20210608 16:07:15.560693 40 637 XCSE 20210608 16:13:21.271110 200 637 XCSE 20210608 16:13:21.271156 33 637 XCSE 20210608 16:13:21.271255 4 643 XCSE 20210609 9:12:02.098000 48 641 XCSE 20210609 9:14:45.370000 98 648 XCSE 20210609 9:36:59.456000 48 645 XCSE 20210609 11:06:47.654000 183 643 XCSE 20210609 11:13:32.649000 83 643 XCSE 20210609 11:13:32.649000 100 642 XCSE 20210609 11:13:33.040857 53 643 XCSE 20210609 11:27:13.804000 100 639 XCSE 20210609 11:47:13.752823 68 640 XCSE 20210609 11:56:55.693000 48 638 XCSE 20210609 12:44:13.867000 77 637 XCSE 20210609 12:54:13.191000 54 636 XCSE 20210609 13:30:00.196000 69 636 XCSE 20210609 13:41:20.692000 47 635 XCSE 20210609 14:03:02.007000 63 635 XCSE 20210609 14:44:59.972000 58 634 XCSE 20210609 14:50:43.717000 84 635 XCSE 20210609 15:50:36.145000 48 635 XCSE 20210609 15:50:36.145000 70 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 17 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 32 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 45 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 12 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 19 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 74 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 6 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 61 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 23 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 1 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 14 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 61 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 72 636 XCSE 20210609 16:36:51.173996 60 636 XCSE 20210609 16:36:51.174039 4 636 XCSE 20210610 9:10:04.740000 48 637 XCSE 20210610 9:26:11.481000 51 637 XCSE 20210610 9:28:03.805000 53 638 XCSE 20210610 9:36:38.324000 67 639 XCSE 20210610 10:01:19.528000 47 638 XCSE 20210610 10:44:18.092000 126 637 XCSE 20210610 11:30:18.119000 42 637 XCSE 20210610 11:30:18.119000 17 637 XCSE 20210610 11:30:18.119000 195 636 XCSE 20210610 11:35:32.567000 77 641 XCSE 20210610 12:08:03.260000 114 641 XCSE 20210610 13:25:31.110000 42 641 XCSE 20210610 13:25:31.110000 46 641 XCSE 20210610 13:25:31.110000 3 642 XCSE 20210610 14:30:49.676000 76 642 XCSE 20210610 14:30:49.676000 82 642 XCSE 20210610 14:30:49.676000 131 642 XCSE 20210610 14:30:49.676000 85 646 XCSE 20210610 14:54:14.172000 47 646 XCSE 20210610 15:22:28.681000 47 644 XCSE 20210610 15:56:52.812000 100 641 XCSE 20210610 16:33:19.213450 50 640 XCSE 20210610 16:36:48.033798 164 640 XCSE 20210610 16:36:48.033829 57 640 XCSE 20210610 16:36:48.033879 37 640 XCSE 20210610 16:36:48.033891 124 640 XCSE 20210610 16:36:48.051178 50 640 XCSE 20210610 16:36:48.051178 20 640 XCSE 20210610 16:36:48.052313 68 642 XCSE 20210610 16:39:40.441693 18 642 XCSE 20210610 16:39:40.441693 4 642 XCSE 20210610 16:39:40.441693 7 642 XCSE 20210610 16:39:40.441693 1 642 XCSE 20210610 16:39:40.441808 4 643 XCSE 20210611 9:05:16.286000 8 640 XCSE 20210611 9:14:53.811000 33 640 XCSE 20210611 9:14:53.811000 8 640 XCSE 20210611 9:14:53.811000 51 641 XCSE 20210611 9:16:10.598000 64 641 XCSE 20210611 9:51:05.499000 64 641 XCSE 20210611 9:51:05.516000 6 641 XCSE 20210611 9:51:05.516000 47 640 XCSE 20210611 10:03:02.748000 48 639 XCSE 20210611 10:27:51.112000 75 639 XCSE 20210611 10:29:16.063000 49 637 XCSE 20210611 10:54:59.257000 73 638 XCSE 20210611 11:05:56.360000 61 642 XCSE 20210611 13:22:54.243000 116 642 XCSE 20210611 13:22:54.243000 169 642 XCSE 20210611 13:22:54.249000 61 642 XCSE 20210611 13:22:54.249000 35 642 XCSE 20210611 13:22:54.249000 35 642 XCSE 20210611 13:22:54.249000 21 642 XCSE 20210611 13:22:54.249000 53 641 XCSE 20210611 13:41:10.135000 52 643 XCSE 20210611 15:23:39.962000 84 643 XCSE 20210611 15:23:39.962000 50 645 XCSE 20210611 16:42:00.009300 633 645 XCSE 20210611 16:42:00.009300 16 645 XCSE 20210611 16:42:11.027779 84 645 XCSE 20210611 16:42:11.027779

