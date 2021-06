English Finnish

RAPALA VMC OYJ:N VUONNA 2022 TAPAHTUVA OKUMAN KELOJEN, VAPOJEN JA KALASTUSSETTIEN EUROOPAN JA VENÄJÄN KATTAVA LANSEERAUS SAA TUEKSEEN VALTAVAN MARKKINTOINTIKAMPANJAN



Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) ilmoitti tammikuun 27. päivä 2021 hankkivansa Okuman eurooppalaiset ja venäläiset tavaramerkit ja niihin liittyvät aineettomat oikeudet. Rapala VMC ylpeänä ilmoittaa, että Okuman vapojen, kelojen ja kalastussettien myynti Euroopassa ja Venäjällä alkaa 1. tammikuuta 2022.



Svendsen Sport A/S (”Svendsen”) ja Okuma Fishing Tackle Co Ltd (“Okuma”) ovat hiljattain päässeet sopimukseen siitä, että Okuman pitkäaikainen ja eksklusiivinen jakelusopimus Svendsenin kanssa, joka kattoi Tanskan, Norjan, Ruotsin, Islannin, Iso-Britannian, Irlannin, Ranskan, Saksan, Belgian, Hollannin, Luxemburgin, Itävallan, Tsekin, Unkarin, Puolan ja Venäjän (”Svendsenin alue”), päättyy 31. joulukuuta 2021, ja Svendsenin oikeus ottaa vastaan ennakkotilauksia päättyy 15. syyskuuta 2021. Jotta siirtymä olisi sulava, Rapala VMC on suostunut ostamaan Svendsenin Okuma-vapojen, -kelojen ja -kalastussettien varastot vuoden lopussa, kun eksklusiivinen jakelusopimus päättyy.



Okuman tuotelinjasto sopii erittäin hyvin eurooppalaisiin ja venäläisiin kalastustyyleihin, ja Okumasta tulee Rapala VMC:n eurooppalaisen vapa- ja kela-tuoteportfolion lippulaivabrändi. Yhdessä 13 Fishingin ja Rapala VMC:n muiden brändien kanssa Rapala VMC:n tuoteportfoliosta tulee voitokas pelaaja alueella. Rapala VMC tulee investoimaan merkittävästi Okuman brändin ja kasvun markkinointiin – Okuman asiakkaat ja kuluttajat tulevat olemaan tämän markkinoinnin pääosassa. Sekä Okuman että Rapala VMC:n vahvaa markkinoija-, lähettiläs- ja brändiadvokaattiverkostoa hyödyntäen Okumalla kalastamisen ilo tulee välittymään jokaiselle eurooppalaiselle ja venäläiselle markkinalle. Rapala VMC tulee jalkauttamaan uudistetun ja johdonmukaisen läsnäolon ketjuliikkeissä, nostaen modernin Okuma-brändin sille arvostuksen tasolle, jonka se ansaitsee. Uusi digitaalinen markkinointistrategia muovaa Okuman sosiaalisen median ja verkkosivustot siten, että ne tuovat enemmän arvoa Okuma-faneille, sekä auttaa uusia kalastajia kehittämään kalastustaitojaan. Eurooppalaiset kuluttajat tulevat näkemään Team Okuman massiivisen sisääntulon alati kasvavalle online-kalastusturnausten kentälle – sekä paljon Okuman välineillä napattuja kaloja ja pokaaleita! Okuma tulee olemaan kaikkialla.



”Olemme suunnitelleen vuoden 2022 Euroopan ja Venäjän kattavaa Okuma-lanseerausta jo useita kuukausia. Sopimus Svendsenin ja Okuman jakeluyhteistyön päättymisestä oli palapelin viimeinen palanen. Rapala VMC:n myyntitiimit tulevat pian olemaan yhteyksissä niihin Euroopan asiakkaisiin, jotka ovat Svendsenin alueen ulkopuolella, ja ennakkomyynti Svendsenin alueella oleville asiakkaille alkaa syyskuun puolivälin jälkeen. Meillä on takanamme kaikki Okuman tehtaiden tuki, emmekä voisi olla enempää innoissamme. Charles Chang ja hänen tiiminsä ovat tehneet erinomaista työtä rakentaessaan Okuman brändiä ja tuoteportfoliota Euroopassa, ja nyt pääsemme viemään sen uudelle tasolle. Enrico Ravennin johtama uusi tuotekehityskeskuksemme vavoille ja keloille Taiwanin Taichungissa on ollut ahkerasti yhteistyössä Charles Changin tuotekehitystiimin kanssa, jotta saisimme skaalattua Okuman vapa- ja kalastussetti-linjastoa suuremmaksi. Näemme Okumalle ja sen keloille, vavoille ja kalastusseteille suuria kasvumahdollisuuksia ympäri Euroopan”, kertoo Nicolas Warchalowski, Rapala VMC Oyj:n toimitusjohtaja.

”Olen erittäin tyytyväinen siitä, että pääsimme yhteisymmärrykseen ja solmimme sopimuksen, joka mahdollistaa vuoden 2022 Euroopan ja Venäjän Rapala VMC:n Okuma-brändin lanseerauksen. Pystymme jo nyt näkemään Rapala VMC:n kanssa tehtävän yhteistyön hyödyt. Yhteistyöstä tekee yhä helpompaa se, että sekä Okuman pääkonttori että Rapala VMC:n pääasiallinen hankintakonttori ovat molemmat kätevästi Taiwanin Taichungissa. Siinä missä Okuma loistaa tuoteinnovaatiossa ja -valmistuksessa, Rapala VMC loistaa brändinrakennuksessa, markkinoinnissa, operaatioissa sekä asiakaspalvelussa. Liittyessään Rapala VMC:hen Euroopassa ja Venäjällä Okuma voi keskittyä ydinvahvuuksiinsa: innovaation ja tuotantoon. Euroopanlaajuinen Okuma-brändin lanseeraus tulee tekemään Okumasta vahvemman ja tunnetumman asiakkaiden parissa ympäri maailman”, sanoo Charles Chang, Okuma Fishing Tackle Co. Ltd:n puheenjohtaja ja perustaja.

