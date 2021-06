Xebec fait l'acquisition de Tiger Filtration pour tirer parti de sa plateforme de fabrication de filtres et d'éléments récurrents pour les gaz renouvelables

English French

- Activité rentable sur le marché des pièces de rechange, avec un potentiel de développement de pièces de rechange pour l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable-

MONTRÉAL, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, est heureuse d'annoncer que le 11 juin 2021, elle a conclu l'acquisition de toutes les actions en circulation de la société Tiger Filtration (TFL), établie au Royaume-Uni. L'acquisition de TFL fournira à Xebec une entreprise très rentable et durable de fabrication de pièces de rechange pour les éléments et les filtres. Les capacités de recherche et développement de TFL lui permettront d'élargir son portefeuille de produits pour y inclure des produits de filtration pour l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable (GNR).

Fondée en 2004 par d'anciens employés de Walker Filtration (Bob Thompson, Gary Ashton et Matthew Rowe), TFL a acquis une reconnaissance mondiale en fournissant des alternatives de haute qualité pour les industries de l'air et du gaz comprimé. TFL a été créée il y a 17 ans et est devenue une entreprise internationale avec des ventes dans le monde entier. Deux de ses directeurs vont prendre leur retraite et Gary Ashton restera chez TFL en tant que directeur général et continuera à diriger les ventes et le développement commercial.

« Nous avons créé TFL il y a presque deux décennies et nous sommes heureux de céder l'entreprise à Xebec, une société qui se concentre de toute évidence sur les technologies propres. Je suis particulièrement fier de la plateforme de fabrication efficace que nous avons créée et qui peut faire concurrence avec succès aux multinationales de l'air et du gaz comprimés. Je suis convaincu que TFL permettra à Xebec non seulement de bénéficier de gains immédiats en termes de ventes et de réduction des coûts, mais aussi de contribuer à la création de produits pour la transition énergétique, car nos connaissances faciliteront le développement de produits de filtration pour l'hydrogène et le GNR », a déclaré Gary Ashton, directeur général de Tiger Filtration.

La contrepartie totale payable par Xebec est de 12,0 millions de livres sterling (20,6 millions de dollars canadiens) et est assujettie à certaines retenues, à des ajustements et à des paiements échelonnés dans le temps. TFL a réalisé des revenus de 2,7 millions de livres sterling (4,6 millions de dollars canadiens), une marge de BAIIDA de 42 % et une marge bénéficiaire nette de 34% pour l'exercice 2020. De plus, Xebec s'attend à ce que TFL permette de réaliser immédiatement des économies de coûts en remplaçant les pièces actuellement achetées par ses filiales existantes au sein du réseau de services Cleantech, HyGear, Inmatec et son siège social au Québec.

« TFL offre à Xebec une occasion unique de s'intégrer verticalement dans le marché secondaire des filtres et des éléments. L'acquisition sera immédiatement rentable et fournira les produits de TFL à nos filiales de service qui tireront parti de nos réseaux de vente et de distribution pour augmenter leurs revenus. Nous sommes également heureux de recevoir le soutien financier continu du Fonds de solidarité FTQ avec l'expansion de notre facilité de crédit existante aux termes et conditions antérieurs. Cela nous donnera une flexibilité supplémentaire pour gérer notre trésorerie et nos ressources financières. En fin de compte, l'acquisition nous place en bonne position alors que nous cherchons à passer du statut de fournisseur d'équipement à celui d'organisation axée sur le soutien et le service, avec des flux de revenus récurrents pour les gaz renouvelables et à faible teneur en carbone », a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

À propos de Tiger Filtration

Fondée en 2004, Tiger Filtration est une entreprise britannique indépendante spécialisée dans la fabrication d'éléments filtrants en ligne alternatifs de haute qualité, de séparateurs de pompes à vide, de séparateurs d'air et d'huile pour compresseurs, de boîtiers de filtres en acier inoxydable haute pression et de solutions de filtration sur mesure. Les produits de Tiger sont fournis à partir de son usine de 14 000 pieds carrés à Sunderland, au Royaume-Uni, et vendus dans le monde entier à des clients allant des petites entreprises aux organisations internationales qui désirent des produits de qualité et un niveau de service exceptionnel.

Liens connexes:

Demandes médias :

Relations avec les investisseurs :

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, huit centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

Avertissement

Mesures non-IFRS

Veuillez trouver ci-dessous les définitions des mesures financières non-IFRS utilisées par le présent document :

