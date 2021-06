AIM ImmunoTech的安普利近在同行评审的《癌症》杂志中被列为感染新冠病毒的癌症患者的潜在疗法

佛罗里达州奥卡拉, June 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.(纽交所股票代码:AIM)今天宣布,其药物安普利近已刊登在包含最先进同行评审方法的医学杂志 《癌症》 上,作为感染新冠病毒的癌症患者的潜在治疗方案。



该研究报告作者表示,安普利近有可能降低致命呼吸道疾病新冠肺炎的严重程度,迄今为止,此种疾病已在全球造成超过370万人死亡。根据该报告提供的数据,“Rintatolimod[安普利近]可通过激活人体胰腺癌细胞的一系列作用来激活先天性和适应性免疫系统”,其中包括:

刺激干扰素调节因子和干扰素信号通路的激活

免疫调节活性的产生

MHC I类和II类组织相容性的诱导表达



此篇期刊文章的完整标题为《 Rintatolimod诱导人体胰腺癌细胞抗病毒活性:为癌症患者提供抗新冠病毒机会? 》(Rintatolimod Induces Antiviral Activities in Human Pancreatic Cancer Cells: Opening for an Anti-COVID-19 Opportunity in Cancer Patients?)。”《癌症》杂志是一种同行评审的、开放访问的肿瘤学期刊,由MDPI每半个月在线出版。该研究报告作者包括C.H.J.教授、荷兰伊拉斯谟医学中心早期介入计划主要研究者van Eijck医学博士和哲学博士,安普利近在此中心被用于治疗晚期胰腺癌患者。

“我确实认为安普利近完全值得开发用于治疗包括新冠病毒在内的病毒感染。安普利近对先天免疫的刺激在对抗侵袭性病毒感染方面具有潜在的重要意义,并且可以挽救许多生命,”C.H.J.教授van Eijck表示。

此外,AIM之前已获得荷兰授予的专利。授予专利的权利要求包括但不限于使用安普利近作为与检查点阻断抑制剂(如pembrolizumab、nivolumab)的联合癌症治疗。该专利的到期日为2039年12月19日,或其期限为自申请日2019年12月20日起20年。

AIM首席执行官Thomas K. Equels表示:“AIM对我们推进安普利近成为治疗药物的工作而在荷兰所取得的巨大进展感到非常欣慰。van Eijck教授和其团队在此领域表现卓越。他们提供的数据令人信服。此外,荷兰颁发的此项专利是我们药物开发计划的又一成功举措。”

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司,致力于研究和开发治疗多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病(包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎)的方法。

警示声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》(“PSLRA”)所定义的“前瞻性声明”。诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达)旨在标识前瞻性声明。这些前瞻性声明中有许多涉及多项风险和不确定性。例如,要确定安普利近作为一种肿瘤免疫疗法或在人体新冠病毒治疗中是否有效,还需要进行大量其他测试和试验,且无法保证事实将会如此。其中,公司主张对上述声明给予PSLRA中包含的前瞻性声明安全港保护。鉴于新冠肺炎紧急医疗情况,临床试验招募和报告可能会出现延误。此外,不能保证此项专利申请的授予是否会实现获批产品或疗法。我们不承诺对该等前瞻性陈述进行更新以反映本协议日期之后发生的事件或情况。

