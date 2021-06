HEXO Corp annonce les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2021

English French

OTTAWA, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2021 clos le 30 avril 2021 (« 3T2021 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.



« Lors de la légalisation, nous avons formulé un plan pour devenir l’un des trois principaux acteurs du cannabis sur le marché canadien du cannabis récréatif, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO. Avec l’acquisition de Zenabis et les annonces concernant notre intention d’acquérir 48North et Redecan, nous sommes sur le point de dépasser cet objectif et de devenir le premier producteur autorisé en termes de part de ce marché. Le trimestre n’a pas été facile, mais nous avons maintenu notre première place dans la catégorie des boissons et augmenté nos ventes nettes hors Québec de 169 % par rapport à l’exercice précédent. Nous avons notamment connu une croissance trimestrielle séquentielle de 14 % en Ontario, et nous avons préservé notre position en tant que principal fournisseur privilégié au Québec. Pour l’avenir, nous nous engageons à reconstruire notre stratégie relative aux souches et notre assortiment de marques au Québec afin de répondre aux besoins des consommateurs et de maintenir notre position dominante dans cette province. »

Principaux résultats financiers et résultats d’exploitation

Le chiffre d’affaires net total a augmenté de 2 % d’un exercice à l’autre.

Les recettes nettes totales des produits à usage adulte, à l’exclusion des boissons et hors Québec, ont augmenté de 169 % au Québec par rapport au 3T2020, et au Québec, nous avons conservé notre place au premier rang.

Le revenu net (excluant les boissons) a augmenté de 14 % en Ontario par rapport au 2T

Maintien de notre position dominante dans la catégorie des boissons.

Le chiffre d’affaires net total a diminué de 10,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

La perte nette totale est restée stable comparativement au trimestre précédent.

Le fonds de roulement demeure robuste, à 182 millions de dollars, et 194 millions de dollars de liquidités sont disponibles à ce jour.

Le revenu tiré des produits canadiens à usage adulte autres que les boissons a diminué de 7 % par rapport au 3T2020 et de 29 % par rapport au 2T2021, surtout en raison d’une baisse séquentielle de 5,2 millions de dollars du chiffre d’affaires au Québec. Cette baisse est attribuable au moment où des décisions concernant la culture de souches ont été prises par la Société, ainsi qu’à certaines décisions de production pour le haschich. Depuis, la Société a rectifié ces décisions, et elle estime que cela produira une croissance au Québec au cours des prochains trimestres.

En mai, Truss a renforcé sa position de leader dans la catégorie des boissons au Canada en augmentant sa part de marché à 46 % à l’échelle nationale (part en $) 1 [y compris au Québec].

[y compris au Québec]. La sensibilisation à cette catégorie n’ayant jamais été aussi élevée parmi les consommateurs potentiels de cannabis (87 % 2 ), Truss s’attend à ce que les Canadiens adoptent les boissons au cannabis au courant de l’été 2021 et au-delà.

), Truss s’attend à ce que les Canadiens adoptent les boissons au cannabis au courant de l’été 2021 et au-delà. En avril, Truss a annoncé que cet été, six nouveaux produits seraient ajoutés à son portefeuille existant de marques. Fabriqués à Belleville, en Ontario, les nouveaux produits au CBD et au THC sont gorgés de saveurs inspirées par la saison estivale qui approche ainsi que par les commentaires et les idées émanant des consommateurs de Truss : Tonique pétillant au valancène House of Terpenes™ XMG™ Agrumes et XMG™ Melon d’eau Thé glacé vert au miel Veryvell™ Limonade Little Victory™ Mollo™ 5 Lime

La Société a choisi de rembourser de manière anticipée sa facilité de crédit en cours de 28 875 $, ce qui lui permet de réduire les intérêts et les frais administratifs futurs.

Les frais de vente et les frais généraux et administratifs (définis comme les frais généraux et administratifs, plus le marketing et la promotion, plus la recherche et le développement) ont diminué de 8 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 14,4 millions de dollars, contre 15,6 millions de dollars au 2T2021.

Les dépenses d’exploitation ont diminué de 17 % par rapport au 2T2021, compte tenu de l’ajustement pour tenir compte des frais de recouvrement de Santé Canada, 3 qui s’élèvent à 3,6 millions de dollars.

qui s’élèvent à 3,6 millions de dollars. Le BAIIA ajusté pour la période était de ( 10,78 millions de dollars) , une baisse par rapport à 0,2 million de dollars au 2T2021.

Événements postérieurs significatifs

Un accord définitif a été conclu relativement à l’acquisition de 48 North Cannabis Corp, une opération offre un portefeuille de produits diversifié et des synergies accrues. L’opération est sous réserve des approbations habituelles de clôture, notamment celles des organismes de réglementation et des actionnaires, et elle dépend aussi de l’approbation du plan d’arrangement par la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Un accord définitif d’achat d’actions a été conclu pour acquérir Redecan, le plus grand producteur autorisé privé du Canada. Cette opération est assujettie aux approbations habituelles de clôture, notamment celles des organismes de réglementation et des actionnaires.

L’acquisition de Zenabis Global Inc. a été conclue le 1 er juin 2021.

juin 2021. Dans le cadre du lancement d’un placement au cours du marché de 150 millions de dollars canadiens; environ 47,2 millions de dollars canadiens de produits nets ont été recueillis à ce jour.

La Société a obtenu le rejet (sous réserve du droit d’appel des plaignants) de l’action collective en matière de valeurs mobilières qui était en instance devant la division commerciale de la Cour suprême de l’État de New York, comté de New York.

La Société s’est engagée à compenser ses émissions de carbone opérationnelles ainsi que les émissions personnelles de ses 1 200 employés afin de devenir un leader en matière d’action sur le plan de l’environnement, de la société et de la gouvernance.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2021

Pour les trois mois terminés le

Pour les neuf mois terminés le Aperçu de l’état des résultats 30 avril

2021 31 janvier

2021 30 avril

2020 30 avril

2021 30 avril

2020 $ $ $ $ $ Produits de la vente de biens 33 082 45 678 30 895 120 059 74 009 Droits d’accise (10 482) (12 851) (8 817) (35 219) (20 516) Revenus nets de la vente de biens 22 600 32 827 22 078 84 840 53 493 Recettes accessoires 60 53 54 168 145 Total des revenus 22 660 32 880 22 132 85 008 53 638 Bénéfice brut avant ajustements1 5 006 11 688 8 783 27 075 18 873 Bénéfice brut/perte brute avant ajustements de la juste valeur1 4 379 11 314 8 783 27 617 (23 276) Bénéfice brut/(perte brute)1 8 816 18 584 5 730 45 614 (23 260) Dépenses d’exploitation (24 906 (25 501) (26 786) (71 186) (347 883) Perte d’exploitation (16 090) (6 917) (21 056) (25 572) (371 143) Autres dépenses et pertes (4 621) (13 922) 1 537 (20 175) (12 790) Perte et perte globale avant impôts (20 711) (20 839 (19 519) (45 747) (383 933) Recouvrement d’impôts – – – – 6 023 Autres éléments du résultat global 3 – – 3 – Total de la perte nette et de la perte globale (20 708) (20 839) (19 519) (45 744) (377 910)

1 La Société a ajusté la présentation du bénéfice brut avant ajustements de la juste valeur en supprimant les dépréciations et les pertes de valeur des stocks et des actifs biologiques.

Le revenu net total du 3T2021 a diminué de 10,2 millions de dollars par rapport au 2T2021, surtout à cause d’une baisse des ventes de produits destinés aux adultes (sauf les boissons) de 5,2 millions de dollars au Québec, en raison de décisions relatives à la culture de souches qui avaient été prises par la société ainsi que de problèmes de production liés au haschich. En Alberta, le chiffre d’affaires de la Société a diminué de 2,7 millions de dollars au cours de la période, en partie à cause d’une baisse de 32 % des ventes de la marque UP dans la province en raison d’une limitation temporaire des stocks alors que la Société poursuit le déploiement de la marque après son nouveau lancement. Malgré l’impact de la troisième vague de COVID-19 en Ontario qui a eu lieu durant la période, une période où la plupart des détaillants privés étaient limités à la collecte des produits sur le trottoir, les ventes de la Société en Ontario ont augmenté de 14 % ou 0,6 million de dollars. Cette hausse est attribuable à la vigueur de la marque UP et de son cannabis sec de première qualité de petit format à 20 % et plus de THC, dont les ventes ont augmenté de 67 % par rapport au trimestre précédent.

La Société n’a pas réalisé de ventes internationales de cannabis thérapeutique en raison de la révision des tests préalables et de l’exigence d’une certification supplémentaire par le gouvernement israélien, des circonstances qui ont retardé la capacité de la Société à faire des exportations. La Société a depuis reçu l’autorisation nécessaire, et étant désormais en conformité, elle peut reprendre ces activités de vente internationales.

Le total des produits nets pour les neuf mois clos le 30 avril 2021 a augmenté de 59 % par rapport à la même période de l’exercice 2020.

Dépenses d’exploitation

Pour les trois mois terminés le Pour les neuf mois terminés le 30 avril

2021 31 janvier

2021 30 avril

2020 30 avril

2021 30 avril

2020 $ $ $ $ $ Frais de vente, frais généraux et administratifs1 11 177 12 299 11 238 35 147 40 833 Marketing et promotion 2 452 2 149 2 131 6 682 9 621 Rémunération en actions 2 715 5 259 6 171 10 904 22 237 Recherche et développement 730 1 136 1 017 2 901 3 962 Amortissement des immobilisations corporelles 1 612 1 679 1 566 4 369 4 890 Amortissement des actifs incorporels 371 342 341 1 043 3 690 Coûts de restructuration 336 860 865 1 721 4 846 Dépréciation des immobilisations corporelles 16 61 220 881 33 004 Dépréciation des actifs incorporels – – – – 106 189 Dépréciation de l’écart d’acquisition – – – – 111 877 Réalisation d’un contrat onéreux – – – – 3 000 Cession d’actifs à long terme – 1 294 3 237 1 294 3 734 Perte/(gain) sur la cession d’immobilisations corporelles (19) (14) – 45 – Coûts des acquisitions et des opérations 1 871 436 – 2 308 – Frais de recouvrement de Santé Canada1 3 644 – – 3 891 – Total 24 906 25 501 26 786 71 186 347 883

1 La Société a ajusté la présentation des frais de vente et des frais généraux et administratifs pour ventiler les frais de recouvrement de Santé Canada afin de faciliter l’examen et l’identification par les utilisateurs. Cette présentation diffère de celle des états financiers intermédiaires de la Société pour les trois et neuf mois clos le 30 avril 2021.

Le total des dépenses d’exploitation a diminué de 2 % par rapport au 2T2021 et, après ajustement pour tenir compte des frais de recouvrement de Santé Canada de 3 644 $, le total des dépenses d’exploitation a diminué de 17 %.

Les frais de recouvrement de Santé Canada, à verser chaque année en avril, sont fondés sur les ventes et les achats de l’exercice précédent par catégorie de cannabis et par quantité achetée et vendue.

Mesures autres que IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant ajustement, au bénéfice et à la marge avant ajustements de la juste valeur, au bénéfice brut ajusté, au BAIIA ajusté et aux recettes par équivalent-gramme; ce ne sont pas des mesures de la performance financière conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont, par conséquent, que peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou à la place d’un examen de nos informations financières présentées selon les normes IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour les trois et neuf mois terminés le 14 juin 2021 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le 14 juin 2019 pour discuter de ces résultats. Sébastien St-Louis, PDG, et Trent MacDonald, chef de la direction financière, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30 (heure de l’Est). Une période de questions et réponses à l’intention des analystes suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date : 14 juin 2021

Heure : 8 h 30 (heure de l’Est)

Diffusion Web : https://event.on24.com/wcc/r/3081628/E4BE698102B436FE02D50AD0539C6797

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com.

À propos d’HEXO Corp

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, UP Cannabis, Original Stash, Bake Sale, Namaste et REUP, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Dans l’éventualité où les opérations d’acquisition de 48North et de Redecan annoncées précédemment seraient conclues, HEXO s’attend à occuper la première place dans le secteur des produits du cannabis au Canada en termes de part de marché du cannabis récréatif. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les déclarations de la Société concernant la conviction de la direction que certaines dépenses incluses dans les frais d’exploitation sont non récurrentes et liées à des changements importants dans les conditions du marché et le recentrage de ses activités sur l’obtention d’un BAIIA ajusté positif.

Une analyse plus complète des risques et incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et dans d’autres documents d’information continue, qui sont disponibles sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias :

(819) 317-0526

media@hexo.com

1 Pour nous aider à mieux comprendre le rendement de nos produits au Canada, nous avons créé un outil interne de suivi des parts de marché qui utilise les données des points de vente transmises par des fournisseurs de données tiers ainsi que des données provenant d’organismes gouvernementaux.

2 Résultats d’une enquête menée en ligne par Truss Beverage Co. du 4 novembre 2020 au 9 novembre 2020 auprès d’un échantillon de 1 500 Canadiens n’ayant pas rejeté le cannabis qui sont membres du forum Angus Reid.

3 Les frais de recouvrement de Santé Canada sont des dépenses fondées sur le chiffre d’affaires net des exercices précédents; ils sont réalisés en avril.