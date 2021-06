PR N°C3009C



STMicroelectronics et Politecnico di Milano annoncent un accord portant sur la création d’un centre de recherche dédié aux capteurs avancés

Milan, le 14 juin 2021 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, et l’École polytechnique de Milan (Politecnico di Milano), une université scientifique et technologique qui forme des ingénieurs, des architectes et des designers industriels, ont annoncé ce jour un accord de collaboration de cinq ans en présence de Giancarlo Giorgetti, ministre italien du Développement économique. Au cœur de cet accord, la création d’un centre commun de recherche consacré aux matériaux avancés pour capteurs (STEAM) qui s’appuie sur la collaboration de longue date entre ST et Politecnico. Ce centre de recherche a pour objectif d’offrir aux professeurs, aux chercheurs et aux titulaires d’un doctorat (PhD) l’opportunité unique en Italie d’accéder à l’ensemble des moyens disponibles pour imaginer, concevoir et développer la technologie des microsystèmes électromécaniques (MEMS), ainsi que pour créer de nouveaux produits MEMS.

Cet accord permettra à Politecnico di Milano de devenir encore plus attractif auprès des universitaires de talent, en proposant de nombreuses bourses de doctorat, ainsi que des postes d’enseignement et de recherche dans quatre domaines d’intérêt commun et dans le secteur connexe des matériaux. L’extension de la collaboration existante permettra en outre de poursuivre le développement du Centre d’excellence dédié aux capteurs de haute technologie en Lombardie.

ST est un leader mondial sur le marché des MEMS et des capteurs avancés, avec plus de 15 milliards de circuits MEMS vendus à ce jour. Le cœur des activités mondiales de recherche et développement dans le domaine des MEMS est situé en Lombardie, près de Milan. L’accord contribuera également à alimenter la feuille de route R&D de ST dans les capteurs avancés, les MEMS et les composants analogiques, tandis que les équipes étudient, développent des technologies et compétences pour répondre aux besoins futurs de l’industrie dans les domaines des MEMS avancés, de la reconnaissance des mouvements, de l’électronique de puissance et de l’isolation galvanique.

L’accord prévoit par ailleurs une modernisation de l’infrastructure de l’institut Politecnico di Milano avec, dans un premier temps, la construction d’une ligne pilote de fabrication ultramoderne de 200 mm en complément de la ligne actuelle de 150 mm dont dispose la salle blanche PoliFab. Dédiée au développement de nouvelles technologies MEMS, cette nouvelle ligne pilote sera utilisée dans le cadre de projets de recherche, de formation et d’élaboration de thèses.

« Le Centre de recherche créé par l’institut Politecnico di Milano et STMicroelectronics est l’aboutissement d’une formidable initiative commune portant sur des sujets clés tels que les capteurs et l’intelligence artificielle », a déclaré Ferruccio Resta, recteur de l’institut Politecnico di Milano. « Cet investissement vise également à favoriser l’innovation au bénéfice du secteur manufacturier, moteur de l’économie italienne. Le laboratoire ouvert aux entreprises s’inscrit dans le cadre d’un projet ambitieux concernant la création d’un véritable pôle d’innovation dans le Parco dei Gasometri de Bovisa (un quartier situé au nord de Milan), où sera développé un écosystème complet de niveau mondial capable de rivaliser avec les meilleurs programmes déployés à l’étranger. Ce Centre d’excellence incarne l’interaction entre les secteurs public et privé, entre les universités et les entreprises. C’est l’une des activités stratégiques de l’université qui s’oriente de façon croissante vers le développement de travaux de recherche avancés et la compétitivité du territoire. »



« Cet accord entre ST et le Politecnico di Milano jouera un rôle clé dans nos activités de recherche et développement concernant les MEMS et les capteurs. C’est un excellent exemple de ce qu’il est possible d’accomplir dans le cadre de l’approche globale de notre Société en matière de recherche collaborative avec des universités et des instituts de recherche : soutenir les écosystèmes technologiques et d’ingénierie de pointe où ST est présent, développer des talents et construire l’avenir ensemble », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Nous sommes convaincus de la valeur et des opportunités significatives qu’apportera l’élargissement de notre coopération en vue d’étudier, de comprendre et de développer les technologies et les compétences qui nous permettront de répondre à nos besoins futurs dans des domaines tels que les MEMS avancés, la reconnaissance des mouvements, l’électronique de puissance et l’isolation galvanique. »

L’école polytechnique de Milan est une université scientifique et technologique qui forme des ingénieurs, des architectes et des designers industriels. Depuis toujours, l’établissement met l’accent sur la qualité et l’innovation de son enseignement et de sa recherche en développant un rapport fructueux avec le monde des affaires et de la production par le biais de la recherche expérimentale et de transferts de technologies. La recherche a toujours été liée à la didactique et constitue un engagement prioritaire qui a permis au Politecnico Milano d’obtenir des résultats de haute qualité sur le plan international en établissant des passerelles entre le monde de l’université et celui des affaires. La recherche est une voie parallèle à celle formée par la coopération et les alliances avec le système industriel. https://www.polimi.it/en/

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

