Lauréat 2021 du Prix de la Présidente de l’Institut canadien de la santé animale

GUELPH, Ontario, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux d’annoncer que le Dr Brad Kuntz, vice-président de l’assurance et du contrôle de la qualité chez Bio Agri Mix LP, est le lauréat 2021 du Prix de la Présidente. Ce prix est décerné par la présidente de l’ICSA à un membre du personnel de la santé animale au Canada qui a contribué de façon exemplaire à l’avancement de notre industrie. Par son engagement au sein de nombreux comités de l’ICSA et son apport de solutions pratiques aux problèmes de l’industrie, le Dr Kuntz est le parfait candidat pour ce prix. Il participe toujours aux initiatives de l’ICSA visant à cerner les occasions qui conviennent à de multiples parties prenantes et soutiennent l’industrie dans son ensemble. Sa ténacité et ses connaissances de la chimie ont permis d’ouvrir la voie de la bioéquivalence en utilisant la dissolution in vitro, ce qui a contribué à créer une voie d’homologation réglementaire plus prévisible pour les produits pharmaceutiques vétérinaires génériques et a supprimé le besoin d’études d’efficacité in vivo sur les animaux. Récemment, il a représenté l’ICSA au sein de deux groupes de travail d’experts de la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques pour l’homologation des produits vétérinaires (VICH), où ses contributions et ses connaissances ont eu une incidence mondiale.



« Les contributions du Dr Kuntz à l’industrie canadienne de la santé animale sont nombreuses et sa participation au groupe de travail d’experts du VICH a permis la rédaction du document conceptuel sur l’élaboration de nouvelles directives sur les prémélanges médicamenteux publié l’automne dernier, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente et chef de la direction de l’ICSA. Il s’agit là d’un excellent exemple de l’influence du Dr Kuntz sur notre industrie, aussi bien au niveau national qu’international. »

En recevant le prix, le Dr Kuntz a remercié les membres du Conseil d’administration de l’ICSA d’avoir souligné sa contribution et son engagement envers l’industrie. « Ce prix est un véritable honneur, a-t-il déclaré. L’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des produits est un sujet qui me tient à cœur, car il est important de maintenir la compétitivité de nos secteurs d’élevage et de garantir la sécurité et la haute qualité des aliments aux consommateurs canadiens. »

En tant que membre de longue date du Comité sur les médicaments de l’ICSA, son leadership et sa collaboration inestimable dans de nombreux domaines, notamment la transition de tous les produits antimicrobiens médicalement importants vers une délivrance sur ordonnance seulement, le retrait des allégations de promotion de la croissance de ces produits et la transition des canaux de vente. Sur le plan personnel, le Dr Kuntz s’est engagé depuis longtemps à soutenir l’apprentissage pratique, en établissant des liens avec l’Université Western, l’Université de Waterloo, l’Université de Guelph et l’Université McMaster pour offrir aux étudiants des possibilités de stage coopératif au laboratoire de Bio Agri Mix. Un certain nombre de ces étudiants ont ensuite mis leur expertise de laboratoire au service d’autres acteurs clés de la santé animale au Canada, dont Santé Canada.

Le Dr Kuntz apporte de l’objectivité à son travail avec l’ICSA et utilise une approche à l’échelle de l’industrie, par opposition à une approche par entreprise, lorsqu’il s’agit de questions liées à l’ICSA. Ceci, ajouté à ses réalisations concrètes au sein du secteur de la santé animale fait de lui un lauréat tout à fait méritant du Prix de la Présidente de l’ICSA 2021.

À propos de l’ICSA

Les membres de l’ICSA offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les médicaments vétérinaires nécessaires à la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l’ICSA, visitez notre site Web : cahi-icsa.ca.

À propos de Bio Agri Mix

Fièrement détenue et exploitée par des Canadiens, la société Bio Agri Mix LP est un chef de file dans le domaine des additifs alimentaires médicamenteux. Sa technique de granulation caractéristique permet un dosage plus précis et rend les produits plus sûrs à manipuler. Depuis plus de 30 ans, elle fournit aux fabricants d’aliments pour animaux et aux agriculteurs les produits de qualité dont ils ont besoin pour améliorer la santé des animaux.





Personne-ressource :

Colleen McElwain, Directrice des programmes

Institut canadien de la santé animale

(519) 763-7777

cahi@cahi-icsa.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04b6f7fe-3730-4e43-88fc-ec75a04d1728/fr