Lauréate 2021 du prix Leadership de l’industrie de l’Institut canadien de la santé animale

GUELPH, Ontario, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Dre Mary Jane Ireland, directrice générale de la Direction de la santé animale et vétérinaire en chef adjointe à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), a reçu le prix du leadership de l’industrie de l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) lors de son assemblée générale annuelle du 10 juin 2021. Ce prix récompense les principaux intervenants de la santé animale au Canada qui travaillent sans relâche pour améliorer la santé de nos animaux de compagnie et de notre bétail. Dans son rôle précédent de directrice générale de la Direction des médicaments vétérinaires avec Santé Canada, elle a travaillé en étroite collaboration avec les membres de l’ICSA et d’autres parties prenantes canadiennes afin d’ouvrir la voie et de promouvoir la collaboration entre les autorités réglementaires étrangères et canadiennes, d’amorcer l’élaboration de règlements clés et d’encourager la participation des parties prenantes à l’élaboration de solutions pratiques pour relever les défis réglementaires. Dans son rôle actuel à l’ACIA, son influence se fait déjà sentir auprès des membres de l’ICSA et des partenaires de l’industrie dans la modernisation et la rationalisation des processus au Centre canadien des produits biologiques vétérinaires et à la Division de l’alimentation animale.



« Les connaissances et le leadership de la Dre Ireland, associés à sa capacité unique de comprendre les perspectives de l’industrie et du gouvernement, lui ont permis de défendre des approches novatrices et fondées sur le risque pour relever les défis uniques de l’industrie canadienne de la santé animale, a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA. Elle est reconnue et respectée à l’échelle internationale pour son attitude novatrice et son engagement à l’égard d’un système de réglementation de haute qualité afin de garantir un approvisionnement alimentaire sûr pour les Canadiens, de soutenir nos marchés d’exportation et de défendre le bien-être des animaux en assurant la santé de nos animaux de compagnie et de notre bétail grâce à un meilleur accès aux produits vétérinaires. »

Sous la direction de la Dre Ireland, plusieurs initiatives de Santé Canada sont devenues réalité :

mise en œuvre d’examens pharmaceutiques vétérinaires simultanés par le biais du Conseil de coopération réglementaire Canada–États-Unis;

participation à des examens pharmaceutiques vétérinaires conjoints avec la Nouvelle-Zélande et l’Australie, conduisant à la publication d’un document d’orientation en août 2020 pour les futurs examens de ce type;

changements de politique et de réglementation visant à promouvoir un meilleur contrôle de la résistance aux antimicrobiens dans le domaine de la médecine vétérinaire, qui ont changé le statut des antimicrobiens médicalement importants à « sur ordonnance seulement », tout en profitant de l’occasion pour répondre à la nécessité, reconnue depuis longtemps, d’un contrôle plus strict de l’importation d’ingrédients pharmaceutiques actifs et de l’importation pour usage personnel;

formalisation de la catégorie des produits de santé vétérinaire et son extension des animaux de compagnie aux animaux destinés à l’alimentation;

encouragement de l’industrie à parrainer des demandes d’homologation de produits à usage limité chez les espèces secondaires.

Le leadership de la Dre Ireland et son soutien d’un système réglementaire efficace pour les produits de santé animale sont basés sur les meilleures pratiques mondiales et sont appréciés par l’ICSA et ses membres. L’ICSA est heureux de décerner à la Dre Mary Jane Ireland son prix Leadership de l’industrie, car son engagement envers la santé animale est indéniable.

À propos de l’ICSA

Les membres de l’ICSA offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les médicaments vétérinaires nécessaires à la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l’ICSA, visitez notre site Web : cahi-icsa.ca/fr/.

À propos de Santé Canada et de l’ACIA

La Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada s’efforce de protéger la santé humaine et animale et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire du Canada en évaluant et en surveillant la sécurité, la qualité et l’efficacité des médicaments vétérinaires. La DMV établit également des normes de sécurité alimentaire et fait la promotion d’une utilisation responsable des médicaments vétérinaires pour les animaux de compagnie et les animaux destinés à la consommation. La Direction de la santé des animaux de l’Agence canadienne d’inspection des aliments gère un portefeuille diversifié de responsabilités liées à la santé des animaux terrestres et aquatiques, aux pathogènes animaux, aux aliments pour le bétail et aux produits biologiques vétérinaires.

