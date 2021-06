Delårsrapport 1. kvartal 2021/22

Resumé

Væsentlige begivenheder i 1. kvartal 2021/22

Resultat før værdireguleringer og skat af koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development udgør DKK -10,9 mio. i første kvartal 2021/22. Periodens resultat udgør DKK -9,5 mio. mod DKK -12,0 mio. i samme periode året før.

Det samlede resultat er negativt påvirket med DKK 16,5 mio. som en konsekvens af en tabt voldgiftssag vedrørende Strædet, Køge.

For første kvartal 2021/22 udgør resultatet af ejendomsporteføljen DKK 8,8 mio., hvilket er DKK 13,5 mio. bedre end i samme periode året før. Udviklingen er tilfredsstillende i en periode, hvor en væsentlig del af butikkerne i centrene har været tvangslukket i størstedelen af perioden. Ejendomsporteføljen udgør mere end 80 % af koncernens balance, og ledelsen ønsker, at der over de kommende år skal endnu mere fokus på at sikre bedst mulig drift og optimering af koncernens ejendomsportefølje.

Koncernens resultat i development er negativt og udgør DKK -19,7 mio. Resultatet er utilfredsstillende og kan langt overvejende henføres til en tabt voldgiftssag vedrørende Køge-projektet opført i 2016-18. Bestyrelsen ønsker større ledelsesmæssigt fokus på ejendomsporteføljen, mere enkelhed og transparens, mindre kapitalbindinger og et større finansielt råderum. Dette kombineret med en historisk manglende profitabilitet grundet tab i større enkeltstående projekter betyder, at udvikling af nye projekter fremadrettet alene vil være i form af value-add på eksisterende aktiver eller udnyttelse og udvikling af grunde, som koncernen allerede ejer. Alle projekter under opførelse er forhåndssolgt til eksterne købere og forventes successivt afleveret frem til efteråret 2022. Development udgør pr. 30. april 2021 14,4 % af koncernens balance.

Balancen udgør pr. 30. april 2021 DKK 1.468,6 mio., og egenkapitalen udgør DKK 444,5 mio. svarende til en soliditet på 30,3 %.

Forventninger til 2021/22 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen forventer et koncernresultat før værdireguleringer og skat for regnskabsåret 2021/22 på DKK 0-10 mio. for koncernens forretningsområder, ejendomsportefølje og development. Resultatforventningen er således opgjort eksklusive resultatet af koncernens restaktiviteter.

Resultatforventningerne fordeles således:

Et resultat før værdireguleringer og skat af ejendomsporteføljen på DKK 15-20 mio. og

Et resultat før skat af development på DKK -10 mio. til -15 mio.

I resultatforventningerne indgår, at der ikke sker yderligere nedlukninger af koncernens shopping- og outletcentre resten af året.

Forventningerne til koncernens development-aktiviteter er baseret på de konkrete projekter, som ledelsen forventer, bliver gennemført og afleveret til investorer i løbet af 2021/22. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningens side 5.





Kontaktdetaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010









