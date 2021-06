English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 14.6.2021 KLO 16.30

Enenton Vastuullisuuskatsaus 2020 on julkaistu

Enento Group Oyj on tänään julkaissut vuoden 2020 vastuullisuuskatsauksen. Vastuullisuuskatsaus avaa Enenton vastuullisuustyötä tavoitteineen ja sitoumuksineen perustuen konsernitason strategiaan vuosille 2020-2023. Strategian mukaisesti vastuullisuusohjelma on jaettu neljään ulottuvuuteen: Enenton palvelut auttavat asiakkaita tekemään vastuullisia päätöksiä, Enenton ympäristövaikutukset, Enento vastuullisena työpaikkana ja Enenton vaikutus yhteiskunnan taloudelliseen kestävyyteen. Vastuullisuuskatsaus 2020 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

”Vastuullisuus on sekä toimintamme että palvelutarjontamme keskiössä. Haluamme varmistaa, että olemme hyvä ja henkilöstöstä huolehtiva työnantaja sekä luotettava ja jatkuvasti kehittyvä palveluntarjoaja asiakkaille. Haluamme palvelutarjonnallamme edistää vastuullisuutta yhteiskunnassa tukemalla vastuullisten päätösten tekemistä ja tarjoamalla asiakkaillemme riittävästi tietoa muun muassa alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien valinnassa”, sanoo Jukka Ruuska, Enento Groupin toimitusjohtaja.

Vastuullisuuskatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Victoria Preger

Director, Marketing and Communications

puh. +46 (8) 670 91 94

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

Liite