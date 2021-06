Claire Valencony rejoint le Comité de Direction d'Esker

Cette nomination reflète la volonté d’Esker de renforcer son réseau mondial de partenaires.

Lyon, le 14 juin 2021 - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients, en renforçant la coopération interentreprises par l’automatisation des cycles de gestion, annonce la nomination de Claire Valencony au sein du Comité de Direction d'Esker.

Actuellement en poste en tant que Directrice des alliances stratégiques monde, Claire a rejoint le Comité de Direction d’Esker le 1er mars 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle pilote et coordonne les initiatives indirectes d'Esker au niveau mondial. Forte de plus de 18 ans d'expérience à l'international et dans le domaine de la dématérialisation des processus documentaires, son objectif est de développer l'écosystème partenarial d'Esker qui est l'un des trois grands axes stratégiques du groupe.

« Claire présente toutes les qualités et l’expérience nécessaire pour son succès dans cette nouvelle fonction. Dans le cadre de ses responsabilités précédentes, elle a su affirmer son leadership au sein de l'entreprise et apporter une précieuse expertise métier auprès de nos clients. Je me réjouis de son intégration au Comité de Direction. Cette nomination vient appuyer l'engagement d'Esker dans le renforcement de son réseau de partenariats au niveau mondial. C'est aujourd'hui un enjeu de premier plan pour le groupe qui ambitionne d'atteindre les 30% de signatures via le canal indirect d'ici 2023 » – Emmanuel Olivier, Directeur Général d’Esker.

Avant d’occuper ce poste, Claire Valencony était en charge du développement des partenariats et des alliances stratégiques pour Esker sur le territoire Nord-Américain. De 2011 à 2014, elle dirigeait la filiale française d’Esker en qualité de responsable des opérations (ventes, marketing & consulting) en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Avant de rejoindre Esker en 2003 en tant que Responsable Marketing France, Claire était Responsable Marketing chez Logica CMG* au sein de la branche Business Process Outsourcing à Londres. Claire est diplômée de l'EM Lyon et elle s’est impliquée notamment dans des activités de juge et mentor pour les programmes Entrepreneurs de MassChallenge et du MIT Sandbox à Boston.

« Je suis ravie de pouvoir contribuer au Comité de Direction d’Esker et de partager mon expérience en matière de développement des alliances au niveau international. C’est une activité à très fort potentiel pour notre entreprise, qui va nous permettre de conquérir de nouvelles parts de marché. Je suis extrêmement motivée par ce nouveau challenge et heureuse de renforcer la féminisation du Comité de Direction d'Esker » – Claire Valencony.

Note : Photo HD disponible sur demande.

* Les noms et marques tierces appartiennent à leurs propriétaires respectifs

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

Esker SA

Cristal Parc - 113 boulevard de Stalingrad,

69100 Villeurbanne

Tél. : +33 (0) 4 72 83 46 46

Fax : +33 (0) 4 72 83 46 40

www.esker.fr – info@esker.fr

Contacts Presse

Marie Poinsinet – Rumeur Publique

Mobile : +33 (0)7 76 60 88 75

Vanessa Marlier – Rumeur Publique

Mobile : +33 (0)6 16 59 51 16

E-mail : esker@rumeurpublique.fr









Pièce jointe