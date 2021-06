French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies et Swift Fuel organisent le 1er vol international d’un avion alimenté par une essence d’aviation renouvelable à plus de 97%

Un vol d’une heure entre Sarrebruck et Reims

L’essence d’aviation, un marché Europe et USA d e 1 milliard de litres

Une étape vers l’émergence d’une filière de biocarburants dans l’aviation





Evry (France), le 14 juin 2021 - Global Bioenergies (Euronext Growth : ALGBE), société française qui développe des substituts aux dérivés pétroliers à partir de ressources renouvelables, et Swift Fuel GmbH, spécialiste des carburants « verts » pour avions, organisent le 15 juin 2021 le premier vol international alimenté par un carburant renouvelable à plus de 97%. Un avion VAN RV-8 partira de Sarrebruck, en Allemagne, et atterrira à l’aéroport de Reims en Champagne (Prunay) dans l’après-midi au cours d’une cérémonie en présence de M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, M. Roland Theis, secrétaire d'État à la justice et plénipotentiaire aux affaires européennes du Land de Sarre, Mme Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et M. Arnaud Robinet, Maire de Reims.

Composée à plus de 97% de biocarburant, l’essence d’aviation utilisée pour ce vol constitue une alternative écologique au carburant 100LL, habituellement commercialisé pour les avions à moteur à pistons.

Cet exploit technologique constitue la première étape vers un marché de l’essence d’aviation biosourcée. L'Avgas (diminutif de « aviation gasoline ») ou essence d'aviation, utilisée pour avions à moteur à pistons, représente un marché de 100 millions de litres par an en Europe et de 900 millions de litres aux Etats-Unis soit 1 milliard de litres sur ces 2 marchés seulement. L’essence développée par Swift Fuel pour ce vol historique est sans plomb et contient plus de 97% de composés d’origine végétale produits par Global Bioenergies.

Une essence d’aviation biosourcée, fruit de plus de 10 ans de R&D

Global Bioenergies développe depuis 2008 un procédé de conversion fermentaire de ressources renouvelables en isobutène et en ses dérivés, utiles dans des domaines aussi divers que les carburants, les ingrédients pour la cosmétique, ou encore les matériaux. En 2014, en association avec ARD, la société a installé un pilote industriel au cœur du complexe agro-industriel de Bazancourt-Pomacle, à proximité de Reims, qui réunit des leaders de la transformation agricole, tels que Cristal Union et ADM. Puis en 2017, elle a inauguré un démonstrateur industriel dix fois plus grand sur le site de la raffinerie de Leuna en Allemagne et a récemment communiqué sur la mise en place d’une unité de production, basée à Bazancourt-Pomacle et actuellement en phase de construction.

Swift Fuel, pour sa part, développe depuis 2011 des carburants d’aviation respectueux de l’environnement avec pour principal objectif des alternatives sans plomb au 100LL couramment utilisé. C’est ainsi que la société a commercialisé l’UL 94 il y a 5 ans sur le marché américain, la première essence d’aviation sans plomb pour la majorité des avions. Consécutivement, Swift a mené des recherches sur le 100R, un carburant sans plomb qui peut être utilisé par l'ensemble de la flotte et dont la teneur en carburant renouvelable est d'au moins 10 %. La certification par la FAA, puis par d'autres autorités aéronautiques dans le monde, est en cours...

Le Grand Reims, un pôle de renommée mondiale en matière de bioraffinerie

Le Grand Reims est devenu ces dernières années un pôle d’excellence de renommée mondiale en matière de bioraffinerie (transformation alimentaire, production de biocarburants, d’énergie, d’actifs cosmétiques, tensioactifs etc.) « Cette ambition pour le territoire a permis d’attirer des entreprises de pointe en matière de chimie verte, à l’image de Global Bioenergies qui vient d’annoncer la relocalisation prochaine de sa production d’isobutène à Pomacle. Ce premier vol européen d’un avion à essence biosourcée, en partie développée par la société ARD sur la plateforme BioDémo, est une fierté pour le territoire du Grand Reims et, plus largement, pour la Région Grand Est », a déclaré Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims.

La Région Grand Est a fait de la Bioéconomie une priorité du développement économique et durable dans ses territoires. Elle vient d’adopter un contrat de filière pour le développement durable des Biocarburants en Région Grand Est, signé avec 44 acteurs de la filière, afin de devenir le leader européen de la production de biocarburants durables. L’enjeu est de doubler la part de biocarburants durables dans le mix énergétique régional pour la mobilité d’ici 3 à 5 ans, notamment pour les véhicules légers, lourds, ferroviaires, fluviaux et aériens.

Aujourd’hui, la Région Compte 6 sites de production de bioéthanol et de biodiésel, 39 sites de méthanisation en injection dans le réseau et prévoit d’avoir 30 stations d’hydrogène d’ici 2030.

Un siècle après le 1er vol de ville à ville par le pionnier Henri Farman qui atterrissait déjà à Reims, les initiatives se multiplient en matière de biocarburants aéronautiques durables. Ce premier vol transfrontalier d’un avion utilisant un carburant à plus de 97% renouvelable constitue une étape historique vers la dé-carbonisation du secteur aéronautique. « Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires à l’émergence d’une véritable filière des carburants verts dans l’aviation », a souligné Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie Industrielle de Global Bioenergies.

Thomas Albuzat, PDG de Swift Fuel conclut : « Swift se concentre sur la certification de son carburant alternatif 100R, qui peut satisfaire l'ensemble de la flotte de moteurs à piston. Il est exempt de plomb et d'autres additifs toxiques, et donc meilleur pour la santé et l'environnement. En outre, ce carburant brûle beaucoup plus proprement, ce qui réduit les coûts de maintenance pour les pilotes et les opérateurs. Il contient actuellement 10 % d'énergies renouvelables, mais avec les composés fournis par Global Bioenergies, qui conviennent parfaitement au 100R, nous pouvons même fournir un carburant entièrement renouvelable. Swift appelle les investisseurs et les autorités publiques à soutenir le projet. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une capacité suffisante pour permettre à la Société d’accéder au marché en créant, dans un premier temps, une marque de maquillage longue durée en propre. La Société travaille à l’augmentation progressive de ses capacités de production, et porte l’ambition d’améliorer l’empreinte environnementale non seulement du domaine de la cosmétique, mais aussi d’autres domaines tels que les transports ou les matériaux. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur www.global-bioenergies.com

Suivez-nous sur Twitter : @GlobalBioenergi

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

Contact presse

Ulysse Communication

Iva Baytcheva

+33(0)6 28 59 07 03

Nicolas Daniels

+33(0)6 63 66 59 22

Pièce jointe