Villes d’avenir Canada : Le sommet en juin vise avant tout à créer des espaces et des lieux inclusifs

Toronto, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les villes sont les endroits où la plupart des gens vivent, travaillent et se divertissent. Mais alors que les villes s'efforcent de créer des communautés durables pour tous, elles sont confrontées à une multitude de défis. Villes d'avenir Canada, l'initiative intersectorielle nationale conçue pour accélérer l'innovation dans le but de transformer les villes, nous présente, le mercredi, 23 juin 2021, une série de discussions en direct sur la façon de créer des espaces plus inclusifs dans nos villes. L’événement virtuel gratuit d'une durée d’un jour entre dans le cadre de Villes d'avenir Canada : Le sommet , un programme mensuel dirigé par Evergreen et animé par Villes d'avenir Canada, qui réunit des leaders d’opinion du milieu urbain, des innovateurs dans les secteurs privés et publics, des maires et des responsables communautaires afin de présenter ce qui nous attend lorsqu’il s’agit de créer les communautés plus résilientes de l’avenir. La première de la série de conférenciers de TD Villes d'avenir en 2021 présentera une discussion animée axée sur les enjeux découlant de l’inégalité dans le secteur des arts et de la culture.



« Il est essentiel, pour créer des villes plus inclusives, de réunir des personnes d’origines variées afin de planifier, concevoir, gérer et programmer des espaces à utilisation partagée, » a expliqué Orit Sarfaty, agente principale des programmes chez Evergreen, un des partenaires fondateurs de Villes d'avenir Canada. « La série de conférenciers de TD Villes d'avenir continue de nous encourager à repousser les frontières quant à la façon dont nous abordons nos systèmes urbains et nous nous occupons du ‘lieu’. Le premier de la série de cette année est une discussion stimulante qui nous encourage à repenser et à réimaginer ce qu’il faut pour définir et créer des espaces publics qui sont accessibles et accueillants pour tous. »

« TD est ravie de collaborer au dialogue consacré à ces défis dans le cadre de la série de conférenciers de TD Villes d'avenir. L'aménagement d’espaces urbains résilients où il fait bon vivre et qui favorisent l'innovation est indissociable de notre plate-forme sur la conscience sociale, Prêts à agir, » a annoncé Andrea Barrack, chef mondiale de la durabilité et de la conscience sociale chez TD.

Sommet prévu le mercredi, 23 juin 2021

Récupérer nos terrains communs : Préserver la place des Autochtones dans les lieux publics – 11 h 30 à 12 h 30 HNE



Les municipalités et les organisations civiques de partout au Canada sont appelées à s’impliquer auprès de partenaires autochtones dans le cadre de relations et de partenariats réfléchis, équitables et réciproques. Tanya Chung-Tiam-Fook, directrice de la recherche et du leadership réfléchi au Centre d'innovation et de technologie autochtones et associée dans le domaine de l'engagement civique autochtone chez Evergreen et Villes d'avenir Canada, est l’auteure de la Trousse d'outils sur la manière de garder sa place et de mettre sur pied des partenariats civiques-autochtones. Avec des praticiens civiques et autochtones de Toronto, Ange Loft et Selina Young, le comité parlera de leur expérience et des efforts déployés afin de planifier les parcs de manière différente. Grâce aux études de cas du plan directeur du parc des îles de Toronto et du parc de la vallée de la rivière Don, ils exploreront le besoin des bâtisseurs de la ville de collaborer avec les partenaires autochtones et de suivre les protocoles culturels. Le tout sera suivi d’une séance de questions et réponses en direct.

Série des conférenciers Villes d'avenir TD : Transformer les espaces en lieux inclusifs – 13 h 00 à 14 h 00 HNE



La discussion en groupe portera sur les enjeux découlant de l’inégalité dans le secteur des arts et de la culture. Will Kwan, artiste interdisciplinaire, Sean Lee, directeur de la programmation, Tangled Arts + Disability, et la modératrice Joy Bailey Bryant, présidente, Museums (US), Lord Cultural Resources, exploreront les histoires non racontées et éveilleront de nouvelles perspectives. La séance fera la lumière sur les défis et les avantages que représente l’inclusivité et sur ce qu’il faut vraiment pour apporter une contribution tangible à la génération d’une société plus ouverte, diversifiée et inclusive.​ Le tout sera suivi d’une séance de questions et réponses en direct.

PLUS :

Café Mondain : Améliorer les étapes préalables à l'aménagement En français : 10 h 00 – 12 h 00 HNE En anglais : 13 h 00 – 15 h 00 HNE



La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) anime une conversation en direct sur les obstacles à surmonter lorsqu’on doit augmenter l'offre de logements abordables, dont plus précisément au cours du processus de prédéveloppement. Dans le cadre du Programme de soutien du logement, l'événement représente l'occasion de partager de l'information, de sensibiliser les gens aux obstacles et aux solutions possibles aux processus de prédéveloppement, d’échanger et de collaborer. Il s’agit là d’un événement à ne pas rater pour ceux qui désirent participer à la prochaine ronde du Défi d'offre de logement.



À propos de Villes d'avenir Canada : Le sommet

De mai à octobre, le sommet représente un lieu de réunion important où l’on pourra assister à la création de nouveaux partenariats et créer des possibilités partout au pays et autour du monde sur des sujets, comme le logement et les infrastructures, faire sa place et garder sa place, les données et la technologie, l'adaptation aux changements climatiques, l'éducation et l'avenir du travail. Le somment mensuel a débuté le 19 mai et se poursuivra le 23 juin, le 21 juillet et le 22 septembre, alors que le dernier rassemblement se tiendra en octobre 2021.

Nous annoncerons sous peu d’autres séances et de nouveaux conférenciers.

Dirigé par Evergreen, il s’agit là du quatrième rassemblement national organisé par Villes d'avenir Canada, une plate-forme de collaboration fondée en 2018 par Evergreen, la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale et les Fondations communautaires du Canada.

Villes d'avenir Canada est une initiative intersectorielle canadienne qui s’est donné pour mission de transformer les villes au profit de tous. Misant sur l'expérience de ses organisations fondatrices – la Fondation McConnell, le Groupe Banque TD, la Maison de l'innovation sociale et les Fondations communautaires du Canada – et en compagnie d’un réseau diversifié et croissant de partenaires, Villes d'avenir Canada s’efforce collectivement de relever les défis auxquels sont confrontés les villes et les citadins afin de réimaginer des villes équitables, régénératives et prospères. www.futurecitiescanada.ca