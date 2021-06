Jobindex uddeler medarbejderaktier og gavekort for 7 mio. kr.

Jobindex har mere travlt end nogensinde før. Genåbningen har betydet rekord mange jobannoncer, og selvom Jobindex koncernen har ansat 55 nye medarbejdere siden november 2020, så har vi svært ved at følge med. Antallet af jobannoncer ligger i øjeblikket ca. 40% over niveauet før corona-krisen. Vores medarbejdere har gjort en kæmpe indsats for at servicere kunderne, og det vil vi gerne anerkende.

Jobindex A/S har i dag uddelt 4200 gratis medarbejderaktier til 212 medarbejdere i Jobindex koncernen inklusive direktionen som meddelt i sidste kvartalsmeddelelse. Aktierne er købt til 1620 kr. pr. aktie svarende til en samlet værdi på 6,8 mio. kr. Aktierne er ikke båndlagte og kan sælges med det samme. Aktierne er købt af hovedaktionæren Danielsen.com aps, der har solgt de 4200 aktier til Jobindex A/S.

Derudover har vi givet alle medarbejdere et skattefrit gavekort på 1200 kr. eller i alt ca. 400.000 kr., som kan benyttes på hoteller, restauranter og forlystelser, herunder teater og biografforestillinger. Det sker gennem gavekortet "Send en tanke", som har lavet et særligt gavekort til oplevelsesindustrien.

På den måde er vi med til at støtte de af vores kunder blandt, hoteller, restauranter, biografer og forlystelser, der har det svært, fordi de står overfor endnu en sommer, hvor de må undvære de udenlandske turister. Dem vil vi gerne støtte, samtidig med at vi giver vores medarbejdere en anerkendelse.

