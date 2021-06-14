Pico 进驻中国 扩展亚太区业务

纽约, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 英商雳科 (Pico)作为一间在金融市场上领先并具知名度的技术服务供应商，日前在上海成立了外商独资企业 (WFOE) - British Commercial Pico (Shanghai) Information Technology Co., Ltd，以继续扩大它运用高科技，全面解决方案上的影响力。



Pico藉着位于中国的新公司给要进入中国市场的公司，提供重要数据流量的帮助与支持。 随着中国市场继续的继续扩大，和对外国机构投资者的逐渐开放，许多全球顶级银行、基金和贸易公司正在寻求扩大在该地区的影响力，中国拥有全球规模最大的几间交易所。 去年，外国基金对中国股票和债券的投资总额已经达到创纪录的 2120 亿美元[1]。

Pico 的办公室位于上海证券交易所 (SSE) 数据中心和其他几大交易中心的附近，公司的营运是由本地工程师和公司内部具有数据中心丰富经验的人员，来提供专业管理服务与技术支持。 首先，Pico 将通过位于香港交易所 (HKEX) 数据中心的托管设施，为上海和深圳的邻近托管以及非交易所的会员，提供配送服务以及市场数据。 Pico 已经在上海和深圳为获得批准，在上海证券交易所 (SSE) 和深圳证券交易所 (SZSE) 托管内进行交易许可, 为外国投资者建立并运营网络和基础设施。

“我们非常高兴迈入了公司成长的重要阶段。 在中国成立公司是建立了 Pico 的一个重要里程碑，这将进一步扩展我们支持客户进入中国市场的能力，” Pico 首席技术官兼亚太区负责人 Roland Hamann 表示。“Pico 投入巨资打造完善的全球品牌，我们期待在中国市场复制我们的成功策略，支持客户快速获得交易数据流量来源和进入这些市场。”

Pico 目前在整个亚太区为电子交易参与者建立了一个全面的在线的连接和实体空间，并完全由本地团队提供支持与服务。 2020 年，Pico 通过在中国台湾和韩国的新托管业务，扩大了亚太区的足迹，同时在日本也完成了进一步扩展，提供对 JPX 托管系统的超低延迟的连接。 Pico 还将在上海证券交易所 (SSE) 和深圳证券交易所 (SZSE) 的市场数据上加入市场覆盖范围。此外，Pico 凭借在亚洲地区的卓越表现、创新技术和出色成就，获得了 2020 年 FOW 和 全球投资者亚洲资本市场奖的“年度网络连接服务最佳供应商” 奖项。 同时藉着公司的全球领导地位在 2021 年市场精英奖中获得“最佳公司” 的奖项，进一步强化了 Pico 在业界的领先地位。

Pico 在美洲、欧洲和亚洲的所有主要全球市场中心拥有 47 个强大的数据中心以及关键任务型的交易网络。 其坚固耐用的专有网络 PicoNetTM 能够提供一个全球完整、低延迟和可以完全备份的网络，将全球所有主要金融数据中心互连并提供主要公共云供应商连接的权限。 Pico 的全球基础设施和数据服务与其分析和机器智能解决方案 Corvil Analytics 相结合，确保为客户配备尖端解决方案的能力，并可以满足不断变化的市场需求。

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编辑注释

[1] 彭博社：境外持有中国股票和债券

关于 Pico

Pico 是为金融市场社区提供技术服务的全球领先供应商。Pico 提供一流的创新、透明、低延迟市场解决方案组合以及快速和专业的服务交付模型。通过自然配置 Corvil 分析和遥测功能的全球综合网络平台 PicoNet™，Pico 提供对金融市场的即时访问。对于希望能够在瞬息万变的金融市场中迅速抓住机遇并创造运营优势的客户，Pico 是他们的不二之选。

如欲了解有关 Pico 的更多信息，请访问 pico.net。

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