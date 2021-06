LeddarTech Kembali Berpartisipasi Sebagai Sponsor Utama dan Peserta Pameran dalam Acara Tatap Muka Tech.AD 2021, di Berlin, Jerman

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

LeddarTech berpartisipasi di Tech.AD Europe sebagai Sponsor Utama sekaligus presenter dan peserta pameran dalam acara langsung di Titanic Chaussee Berlin, Jerman, pada 1-2 Juli 2021. Temui LeddarTech secara langsung atau digital dengan mendaftar sekarang di autonomous-driving-berlin.com.



QUEBEC CITY, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, sebuah perusahaan terkemuka global di bidang teknologi penginderaan ADAS dan AD Level 1-5, bersemangat untuk kembali berpartisipasi sebagai sponsor utama dan pembicara utama dalam acara tatap muka Tech.AD. Tech.AD telah lama diakui sebagai salah satu konferensi ADAS dan AD teknis terkemuka di Eropa. CTO LeddarTech. Pierre Olivier, akan berpartisipasi sebagai juri kehormatan untuk Annual Tech.AD Europe Awards ke-8. Penghargaan dianugerahkan kepada individu dan organisasi dengan rancangan solusi atau produk luar biasa yang berkontribusi pada pengembangan otomotif ADAS/AD.

Tim LeddarTech akan berpartisipasi di beberapa kategori acara dengan berfokus pada penginderaan lingkungan yang merancang ulang solusi ADAS dan AD.

Presentasi utama: 1 Juli 2021, 21.45 – 22.05 WIB

Topik : Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Autonomous Driving (Modalitas Penginderaan, Fusi Sensor, dan Persepsi untuk Kendaraan Otonom). Topik seputar tantangan dan peluang menarik yang dihadapi masyarakat bisnis ADAS dan AD ini akan dibawakan oleh Pierre Olivier, Chief Technology Officer LeddarTech.

Sesi World Café : 2 Juli 2021, 18.15 – 20.35 WIB

Topik: Sensor Café – Object Fusion vs. Raw Sensor Fusion – what is the Superior Solution? (Fusi Objek vs Fusi Sensor Mentah - Manakah Solusi yang Lebih Superior?) Moderator: Reza Rashidi Far, PhD, dan André Malz, PhD dari divisi Strategic Product Management LeddarTech.

Stan pameran (6): 1-2 Juli, 2021.

LeddarTech akan menyajikan solusi bagi kesulitan dalam bidang penginderaan serta persepsi kritis di seluruh rantai nilai otomotif dan mobilitas. LeddarTech akan mempresentasikan solusi dengan pendekatan inovatif melalui peragaan langsung dan live streaming:

Mobilitas dan sensor ITS, termasuk LiDAR Leddar™ Sight yang baru dirilis dan teknologi pemenang penghargaan Leddar™ Pixell;

LeddarVision™, solusi fusi sensor dan presepsi dengan model lingkungan 3D yang sangat akurat untuk otonomi L1-5;

Penampilan Khusus: AutoSweep POD dari Westfield, sapu listrik murni otonom untuk jalanan pertama asal Inggris dengan teknologi Leddar Pixell.

“Tim teknis dari Israel, Jerman, dan Italia sangat antusias untuk bergabung dengan kolega, rekan-rekan, dan mitra-mitra kami yang terhormat di Tech.AD. Kembalinya kami ke acara tatap muka ini sangat dinantikan dan tentunya signifikan, karena kami akan menampilkan AutoSweep POD otonom dari pelanggan kami, Westfield, yang menggunakan teknologi Leddar Pixell.” ujar Daniel Aitken, Vice President, Global Marketing, Communications, and Product Management LeddarTech. “Tech.AD adalah peluang yang tepat untuk berinteraksi dengan berbagai perusahaan terkemuka dalam industri ini, baik secara virtual maupun langsung. Kami tak sabar untuk mendemonstrasikan teknologi terbaru, membagikan visi, dan berinteraksi dengan para pelanggan.” lanjut Aitken. “Tech.AD melakukan segala upaya untuk menerapkan tindakan pencegahan guna memastikan acara berlangsung aman dan lancar bagi semua delegasi. Kami mengundang Anda untuk mengunjungi pameran secara langsung atau online di bulan Juli.” tutup Aitken.

Untuk informasi tentang Tech.AD selengkapnya, kunjungi autonomous-driving-berlin.com.

Mendaftar ke Webinar Automotive IQ sebelum acara Tech.AD pada: 29 Juni 2021, 22.00 – 23:00 WIB

Topik: A Clean Sweep: How Adopting Autonomous Vehicle and EV Technology Is Paving the Way to Increased Road Sweeper Efficiency and Safety While Reducing Environmental Impact (Penjelasan Lengkap: Bagaimana Penerapan Kendaraan Otonom dan Teknologi EV Dapat Meningkatkan Efisiensi dan Keselamatan Penyapu Jalan Sekaligus Mengurangi Dampak Lingkungan). Bergabunglah bersama Pierre Olivier, CTO LeddarTech dan Julian Turner, CEO Westfield Technology Group, dalam acara yang diselenggarakan oleh Automotive IQ.

Daftar di sini.

Tentang LeddarTech

LeddarTech adalah pemimpin dalam platform penginderaan lingkungan untuk kendaraan otonom dan sistem bantuan pengemudi canggih. Didirikan pada tahun 2007, LeddarTech telah berevolusi menjadi perusahaan pengembang sensor lingkungan yang menyeluruh dan komprehensif, memungkinkan pelanggan mengatasi berbagai tantangan dalam bidang pendeteksian serta persepsi di seluruh rantai nilai segmen pasar otomotif dan mobilitas. Dengan platform fusi sensor dan persepsi LeddarVision™ serta solusi pengembangan LiDAR yang ekonomis, skalabel, dan serbaguna untuk LiDAR solid-state kelas otomotif berbasis LeddarEngine™, LeddarTech memungkinkan para integrator sistem otomotif Tier 1-2 untuk mengembangkan solusi sensor penuh untuk level otonomi 1 hingga 5. Solusi ini secara aktif digunakan di kendaraan angkutan otonom, truk, bus, kendaraan pengiriman, kota/pabrik pintar, dan aplikasi robotaxi. LeddarTech juga memperkenalkan beberapa inovasi dalam aplikasi penginderaan jarak jauh yang canggih untuk otomotif dan mobilitas, dengan lebih dari 95 teknologi berhak paten (resmi dan dalam proses) guna meningkatkan kemampuan ADAS dan kendaraan otonom.

