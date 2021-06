LeddarTech Kembali Semula ke Acara Secara Bersemuka sebagai Penaja Utama dan Pempamer di Tech.AD 2021 di Berlin Jerman

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

LeddarTech menyertai Tech.AD Europe Penaja Utama dan sebagai penyampai dan pempamer di acara langsung ini di Titanic Chaussee Berlin, Jerman, pada 1-2 Julai 2021. Sertai LeddarTech sama ada secara bersemuka atau secara digital dengan mendaftar hari ini di autonomous-driving-berlin.com.



QUEBEC CITY, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, peneraju global dalam ADAS Tahap 1-5 dan teknologi penderiaan AD, berasa teruja untuk merancakkan semula kalendar acara fizikalnya sebagai penaja utama dan penceramah ucaptama Tech.AD. Tech.AD telah lama dikenali sebagai salah satu persidangan teknikal ADAS dan AD utama di Eropah. CTO LeddarTech Pierre Olivier akan menjadi juri kehormatan untuk Anugerah Tech.AD Europe Tahunan yang ke-8. Anugerah ini mengiktiraf individu dan organisasi yang telah mereka bentuk penyelesaian atau produk luar biasa yang menyumbang kepada pembangunan automotif ADAS/AD.

Dengan fokus terhadap penderiaan alam sekitar yang mengimaginasikan semula penyelesaian ADAS dan AD, pasukan LeddarTech akan menyertai dalam beberapa kapasiti pada acara ini.

Pembentangan ucapan dasar: 1 Julai 2021, 4:45 petang – 5:05 petang Waktu Eropah Tengah

Topik : Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Autonomous Driving. Penceramah, Pierre Olivier, Ketua Pegawai Teknologi LeddarTech, akan menerokai cabaran dan peluang menarik yang dihadapi oleh komuniti perniagaan ADAS dan AD.

Sesi World Café: 2 Julai, 2021, 1:15 petang – 3:35 petang Waktu Eropah Tengah

Topik: Sensor Café – Object Fusion vs. Raw Sensor Fusion – What Is the Superior Solution? Moderator: Reza Rashidi Far, PhD, dan André Malz, PhD, bahagian Pengurusan Produk Strategik LeddarTech.

Reruai pameran (6): 1-2 Julai, 2021.

LeddarTech akan menampilkan penyelesaian yang menyelesaikan cabaran penderiaan dan persepsi kritikal merentasi rantaian nilai automotif dan mobiliti. LeddarTech akan membentangkan penyelesaian ini melalui pendekatan inovatif demonstrasi di tapak dan penstriman secara langsung:

Mobiliti dan penderia ITS, termasuk LiDAR Leddar™ Sight yang dikeluarkan baru-baru ini dan Leddar™ Pixell yang memenangi anugerah;

LeddarVision™, penyelesaian pergabungan penderia dan persepsi yang menyampaikan model persekitaran 3D yang amat tepat untuk autonomi T1-5;

Penampilan Khas:AutoSweep, Westfield penyapu jalan raya elektrik tulen berautonomi sepenuhnya yang pertama di UK, menampilkan Leddar Pixell.

“Pasukan teknikal kami dari Israel, Jerman dan Itali berasa teruja untuk menyertai rakan sekerja, rakan sejawat dan rakan kongsi kami yang dihormati di Tech.AD. Kehadiran semula kami ke acara secara bersemuka adalah amat signifikan kerana kami akan mempamerkan AutoSweep POD berautonomi Westfield yang menampilkan Leddar Pixell,” kata Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi dan Pengurusan Produk di LeddarTech. “Tech.AD memberikan peluang hebat untuk berhubung dengan banyak pemimpin dalam industri secara maya dan secara bersemuka, serta kami tidak sabar untuk menunjukkan teknologi terkini kami, berkongsi visi kami dan melibatkan diri dengan pelanggan kami,” sambung En. Aitken. “Tech.AD berusaha sedaya-upaya untuk melaksanakan langkah berjaga-jaga demi memastikan acara yang selamat dan bermakna bagi semua wakil dan saya mengalu-alukan anda untuk melawat kami secara bersemuka atau dalam talian semasa acara ini pada bulan Julai,” simpulkan En. Aitken.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Tech.AD, lawati autonomous-driving-berlin.com.

Sebelum Tech.AD, daftarlah untuk Webinar Automotive IQ: 29 Jun, 2021, 11:00 pagi – 12:00 tengah hari Waktu Timur

Topik: A Clean Sweep: How Adopting Autonomous Vehicle and EV Technology Is Paving the Way to Increased Road Sweeper Efficiency and Safety While Reducing Environmental Impact. Sertai Pierre Olivier, CTO dari LeddarTech dan Julian Turner, CEO Westfield Technology Group, untuk acara dihoskan Automotive IQ.

Daftar di sini.

Perihal LeddarTech

LeddarTech ialah peneraju dalam platform penderiaan persekitaran untuk kenderaan berautonomi dan sistem bantuan pemandu lanjutan. Diasaskan pada tahun 2007, LeddarTech telah berubah menjadi syarikat penderiaan persekitaran hujung ke hujung yang menyeluruh dengan membolehkan pelanggan menyelesaikan cabaran penderiaan dan persepsi kritikal merentasi seluruh rantai nilai bagi segmen pasaran automotif dan mobiliti. Dengan platform pergabungan penderia dan persepsi LeddarVision™ dan penyelesaian pembangunan LiDAR yang mesra kos, boleh skala dan serba boleh miliknya untuk LiDAR berkeadaan pepejal bergred automotif berdasarkan LeddarEngine™, LeddarTech membolehkan penyepadu sistem automotif Peringkat 1-2 untuk membangunkan penyelesaian penderiaan tindanan penuh untuk autonomi tahap 1 hingga 5. Penyelesaian ini dikerahkan secara aktif dalam penggunaan kenderaan ulang-alik, trak, bas, kenderaan penghantaran, bandar/kilang pintar dan roboteksi berautonomi. Syarikat ini bertanggungjawab untuk beberapa inovasi dalam aplikasi penderiaan jauh automotif dan mobiliti yang canggih, dengan lebih 95 teknologi berpaten (diluluskan atau menunggu kelulusan) meningkatkan keupayaan ADAS dan pemanduan berautonomi.

Maklumat tambahan tentang LeddarTech boleh diakses di www.leddartech.com dan melalui LinkedIn, Twitter, Facebook dan YouTube.

Maklumat Hubungan:

Daniel Aitken, Naib Presiden, Pemasaran Global, Komunikasi, dan Pengurusan Produk, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 samb. 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, dan logo berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LeddarTech Inc. dan subsidiarinya. Semua jenama, nama produk dan tanda lain ialah atau mungkin ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar yang digunakan untuk mengenal pasti produk atau perkhidmatan pemilik masing-masing.

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini tersedia di:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f336faf-ccca-4167-939e-c1dfcfc4c897/ms

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84aebadf-f893-466e-8144-9b31e4d79c26/ms