LeddarTech作为德国柏林Tech.AD 2021大会主要赞助商和参展商欣然回归现场活动

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LeddarTech作为主要赞助商参加2021年7月1-2日在德国柏林泰坦尼克肖思酒店举行的Tech.AD欧洲大会，将在活动上进行演示介绍并参展。立即通过autonomous-driving-berlin.com注册，亲临现场或通过线上方式和LeddarTech一起参会。

魁北克市, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ®非常高兴能作为主要赞助商和主旨演讲人参加Tech.AD大会，重新启动该公司的实地活动日程。Tech.AD长期以来一直被认为是欧洲最重要的ADAS和AD技术大会之一。LeddarTech首席技术官Pierre Olivier将担任第八届年度Tech.AD欧洲大奖名誉评审团成员。该奖项旨在对设计出杰出解决方案或产品，为ADAS/AD汽车发展做出贡献的个人和组织。



LeddarTech团队专注于重塑ADAS和AD解决方案的环境感知技术，此次将以多重身份参与活动。

主旨演讲： 欧洲中部时间2021年7月1日下午4:45 – 5:05 。

主题 ： 感知模式、传感器融合和自动驾驶感知。LeddarTech首席技术官Pierre Olivier将探讨ADAS和AD业界面临的挑战和激动人心的机会。

世界咖啡会议： 欧洲中部时间2021年7月2日下午1:15 – 3:35 。

主题： 传感器咖啡馆——目标融合与原始传感器融合：什么才是优越的解决方案？ 主持人：LeddarTech战略产品管理部Reza Rashidi Far博士和André Malz博士。

展台（6）： 2021年7月1日至2日。

LeddarTech将提供解决汽车和移动价值链关键传感和感知挑战的解决方案。LeddarTech将以创新的实地与现场流媒体方式演示以下内容以介绍上述解决方案：

LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示，“我们来自以色列、德国和意大利的技术团队很高兴能与尊敬的同事、同行以及合作伙伴一起参加Tech.AD大会。我们回归参与现场活动的举措备受期待，而这次回归的意义尤其重大，因为我们将展示我们客户企业Westfield的AutoSweep POD，这款设备采用了Leddar Pixell，” Aitken先生继续说道，“Tech.AD提供了与众多行业领袖进行虚拟和面对面接触的绝佳机会。我们期待着展示我们的最新技术，分享我们的愿景，并与客户进行互动。” Aitken先生总结道：“Tech.AD正在尽一切努力实施预防措施，确保为所有参会代表打造一次安全而充实的活动，我欢迎大家在7月份活动期间亲临现场或在线参与我们的活动。”

如需了解有关Tech.AD的更多信息，请访问 autonomous-driving-berlin.com 。

在Tech.AD召开之前，注册参加Automotive IQ网络研讨会：东部时间2021年6月29日上午11:00–中午12:00 。

主题： 环保清扫：自动驾驶汽车和电动汽车技术如何为提高道路清扫效率和安全性同时减少环境影响铺平道路。和LeddarTech首席技术官Pierre Olivier及 Westfield Technology Group 首席执行官Julian Turner一起参加这次Automotive IQ主办的活动。

在 此处 注册。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了自动驾驶辅助系统及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：

LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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