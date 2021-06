LeddarTech 歡迎回歸面對面活動，成為 2021 年德國柏林 Tech.AD 2021 大會的主要贊助商和參展商。

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai German Indonesian

LeddarTech 參加 Tech.AD 歐洲大會,作為主要贊助商並在德國柏林 Titanic Chaussee 舉行的現場活動中同時擔任主持及參展商。請親身或以數碼方式加入 LeddarTech,立即註冊:autonomous-driving-berlin.com。

魁北克市, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為第 1-5 級 ADAS 和 AD 感應技術的全球領導者,欣然重啟其實地活動盛事,成為 Tech.AD 大會的主要贊助商和主講者。Tech.AD 一直被公認為是歐洲領先的技術 ADAS 和 AD 會議之一。LeddarTech 的技術總監 Pierre Olivier 將成為第 8 屆年度 Tech.AD 歐洲大獎的榮譽評審。這些獎項旨在表彰專為 ADAS/AD 汽車開發而設計卓越解決方案或產品的個人和組織。

LeddarTech 團隊專注於重新構想 ADAS 和 AD 解決方案的環境感應,將在此次活動中以多種身份參與其中。

主要演講: 2021 年 7 月 1 日下午 4:45 – 5:05 (歐洲中部時間)

主題 : Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Autonomous Driving(用於無人駕駛的感應模式、感應器融合和感知)。LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 將探索 ADAS 和 AD 商業社群面臨的挑戰和令人振奮的機會。

世界咖啡館會談: 2021 年 7 月 2 日下午 1:15 – 3:35 (歐洲中部時間)

主題: Sensor Café (感應器咖啡館) – 物體融合相對於原始感應器融合 – 哪個是最佳解決方案? 主持人:LeddarTech 策略產品管理部門的 Reza Rashidi Far 博士和 Andrew Malz 博士。

展覽攤位 (6): 2021 年 7 月 1 日至 2 日。

LeddarTech 將提供解決汽車和流動價值鏈關鍵感應和感知挑戰的解決方案。LeddarTech 將透過創新的現場和即時直播示範方式介紹這些解決方案:

LeddarTech 全球營銷、通訊和產品管理副總裁 Daniel Aitken 表示:「我們來自以色列、德國和意大利的技術團隊很高興能加入我們在 Tech.AD 的知名同事、同行和合作夥伴。我們重返備受期待的面對面活動尤其重要,因為我們將展示我們客戶 Westfield 的自主 AutoSweep POD,特點是採用 Leddar Pixell。」 Aitken 先生續稱:「TECH.AD 提供了一個絕佳機會,讓我們可與業內眾多領導者進行虛擬和面對面交流,而我們期待得以展示我們的最新技術、分享我們的願景,並與我們的客戶進行互動。」 Aitken 先生總結說:「TECH.AD 盡全力實施預防措施,以確保所有代表都有一個安全和滿載而歸的活動,我歡迎大家在 7 月的活動中親身或在網上來訪。」

如欲了解更多關於 TECH.AD 的資訊,請瀏覽 autonomous-driving-berlin.com 。

在 Tech.AD 前註冊 Automotive IQ 網絡研討會:2021 年 6 月 29 日,上午 11:00 至晚上 12:00 (美國東部時間)

主題: A Clean Sweep: How Adopting Autonomous Vehicle and EV Technology Is Paving the Way to Increased Road Sweeper Efficiency and Safety While Reducing Environmental Impact.(乾淨的街道清掃:採用自動駕駛汽車和電動汽車技術可如何為提高道路清掃車的效率和安全性鋪平道路,同時減少對環境造成的影響。) 與 LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 及 Westfield Technology Group 行政總裁 Julian Turner 一起參加這個由 Automotive IQ 主持的活動。

請 在此 註冊。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年,已發展成為一家全面的端對端環境感應公司,其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台,以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案,用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR,LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市/工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新,其超過 95 項的專利技術(已授予或申請中)提高 ADAS 及無人駕駛能力。

如欲了解有關 LeddarTech 的更多資訊,請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube。

聯絡人:

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

|電話:+ 1-418-653-9000(內線:232)

|電郵:daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP, LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f336faf-ccca-4167-939e-c1dfcfc4c897/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84aebadf-f893-466e-8144-9b31e4d79c26/zh-Hant