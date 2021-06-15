JOOR筹集了4600万美元，以加速领先的批发商业能力并推动其全球扩张

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纽约, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的奢侈品、时尚和家居数字批发平台 JOOR 今天宣布，该公司已通过由Macquarie Capital Principal Finance领投的D轮融资筹集4600万美元。之前的投资者ITOCHU Corporation、Battery Ventures和Canaan Partners也参与了此轮投资。这此筹资将推动该公司在平台创新、支付和融资方面的投资，并支持持续的全球和垂直扩张。JOOR还宣布Macquarie Capital Principal Finance董事总经理Anand Subramanian将加入其董事会。



“JOOR的唯一使命是通过数字化方式对我们的行业进行赋能和转型，” JOOR首席执行官Kristin Savilia解释道， “我们很高兴在进入下一个增长阶段的时候，能有如此优秀的合作伙伴支持我们完成这项使命。这一新资本使我们能够作为一家独立公司加速创新，并继续为我们广泛的全球品牌和零售商网络提供行业领先的解决方案。"

过去十年中，JOOR的平台已发展成为行业中最全面的数字批发管理解决方案，并在过去12个月中实现228%的新业务增长。JOOR通过创新技术，包括一流的虚拟展厅和强大的移动市场工具，为包括发现、对接、协作、交易和支付在内的批发买卖流程提供便利。

JOOR平台是全球奢侈品、配饰、鞋类、生活方式和家居垂直行业领先的批发市场，涵盖超过1.25万个的品牌和32.5万家策展型零售商，每月处理超过15亿美元的批发交易。JOOR的独家合作伙伴包括LVMH、Kering、Richemont和Capri等成熟的奢侈品时尚品牌，以及Stella McCartney、Valentino、Kate Spade和Dr. Martens等领先品牌。Neiman Marcus、Printemps和Harrods等顶级百货商店，以及Ssense、Shopbop和Revolve等全球数字零售商均通过JOOR进行专门采购。

“JOOR的技术平台以及其业界领先的品牌和零售商网络所提供的功能不断给我们留下深刻印象，”Macquarie Capital Principal Finance董事总经理Anand Subramanian解释道， “这项投资反映了对JOOR才华横溢团队的信心，我们看到，随着JOOR扩展平台来为其全球客户群提供支付和融资替代方案，JOOR已经取得了显著增长。我们期待利用我们的专业知识为公司的长期成功提供支持。”

借助公司在北美和欧洲市场的领导地位，JOOR最近宣布了 亚洲扩张 计划，将成为首个在中国大陆推出为品牌和零售商提供服务的B2B批发平台。除了目前在日本和澳大利亚的业务之外，在中国新开设的业务机构也为该公司在亚太地区的成功增长奠定坚实的基础。

了解有关JOOR的更多信息，请访问 joor.com 。

关于JOOR

JOOR是全球领先的批发管理平台，每月处理的批发交易额超过15亿美元。来自144个国家/地区超过1.25万个的品牌和32.5万家策展型时尚零售商每天通过这一平台进行沟通。JOOR致力于推动品牌和零售商的进步和增长，提供了一个将动态虚拟展厅与包括JOOR Passport在内的协作工具相结合的生态系统，将多项全球时尚活动的行业展会体验集中于一处。JOOR用户可获得更佳的灵活性、可见性、业绩和业务洞察。JOOR是领先的奢侈品企业集团（包括LVMH、Kering和Richemont）以及Balenciaga、Valentino和Saint Laurent等品牌的独家平台。通过JOOR零售合作伙伴平台，JOOR与30多家全球领先零售商建立了独家合作伙伴关系，其中包括：Harrod’s、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、Ssense、24S.com、Revolve、FWD、Liberty London、Dover Street Market和Intermix。JOOR总部设在纽约市，在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本、东京和上海设有办事处。了解更多信息，请访问：JOOR.com。

关于Macquarie Capital Principal Finance

Macquarie Capital Principal Finance是Macquarie Capital Advisory and Capital Solutions的主要投资部门，为北美、欧洲和澳洲的企业和商业房地产客户提供灵活的初级融资和二级市场投资解决方案。自2009年以来，已在全球完成超过620宗交易，债务融资和股权投资总额超过360亿美元。Masabarie Capital是Macquarie Group的咨询、资本市场和主要投资部门，其业务包括提供企业咨询和全方位的资本解决方案，包括股权、债务和私人资本市场的资本筹集服务。这些服务通过我们在以下领域的深厚行业专业知识得到加强，其中包括：航空航天、国防和政府服务、消费者、游戏和休闲、金融机构、医疗保健、工业、基础设施和能源、房地产、资源、服务、技术和电信以及媒体领域。

了解更多信息，请访问：www.macquarie.com/us/corporate/financing/principal-finance。