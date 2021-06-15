JOOR 籌集 4,600 萬美元以加速領先的批發商務能力並推動其全球擴張

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Korean

紐約, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的奢侈品、時裝和家居數碼批發平台 JOOR 今天宣佈，已籌集 4,600 萬美元的 D 輪融資，並由 Macquarie Capital Principal Finance 領投。之前的投資者 ITOCHU Corporation、Battery Ventures 和 Canaan Partners 也參與其中。此次資本將推動公司在平台創新、支付和融資方面的投資，並支援持續的全球和垂直擴張。JOOR 還宣佈 Macquarie Capital Principal Finance 董事總經理 Anand Subramanian 將加入其董事會。



JOOR 行政總裁 Kristin Savilia 解釋說：「JOOR 的獨特使命是數碼賦能和改變我們的行業。在我們開始下一階段的增長時，我們很高興有如此出色的合作夥伴來支援我們完成這一使命。這筆新資本使我們能夠作為一家獨立公司加速創新，並繼續為我們廣泛的全球品牌和零售商網絡提供行業領先的解決方案。」

JOOR 的平台在過去 10 年已發展為業內最全面的數碼批發管理解決方案，在過去 12 個月，新業務增長了 228%。透過創新技術，包括一流的虛擬展廳和強大的流動市場工具，JOOR 促進了批發購買和銷售過程，包括發現、連接、協作、交易和支付。

JOOR 平台擁有超過 12,500 個品牌和 325,000 家精選零售商，在奢侈品、配飾、鞋類、生活方式和家居垂直領域擁有世界領先的批發市場，每月處理的批發交易額超過 15 億美元。JOOR 的獨家合作夥伴包括 LVMH、Kering、Richemont 和 Capri 等知名奢侈時裝公司，以及 Stella McCartney、Valentino、Kate Spade 和 Dr. Martens 等領先品牌。包括 Neiman Marcus、Printemps 和 Harrods 在內的頂級百貨公司以及 Ssense、Shopbop 和 Revolve 等全球數碼零售商都透過 JOOR 進行獨家購買。

Macquarie Capital Principal Finance 董事總經理 Anand Subramanian 解釋：「JOOR 技術平台的能力及其行業領先的品牌和零售商網絡一直讓我們留下深刻印象。這項投資反映了對 JOOR 才華橫溢的團隊的信心。隨著 JOOR 擴大平台，為全球客戶提供支付和融資替代方案，我們預期 JOOR 的業務將會顯著增長。我們期待利用我們的專業知識來支援公司的長期成功。」

基於公司在北美和歐洲的領先地位，JOOR 最近宣佈了其 亞洲擴張 ，作為首個在中國大陸推出服務品牌和零售商業務的 B2B 批發平台。除了在日本和澳洲的現有業務外，在中國的這一新立足點為公司在亞太區的成功增長奠定了堅實的基礎。

如欲了解更多關於 JOOR 的資訊，請瀏覽 joor.com 。

關於 JOOR

JOOR 是全球領先的批發管理平台，每月處理的批發交易額超過 15 億美元。每天有來自 144 個國家／地區的 12,500 多個品牌和 325,000 多家精選時裝零售商連接該平台。JOOR 致力推動品牌和零售商的進步和增長，因此提供一個將動態虛擬陳列室與包括 JOOR Passport 等協作工具結合的數碼生態系統，以便將在多個全球時裝活動的貿易展覽體驗集中一起。JOOR 用戶對其業務具有更大的靈活性、可見性、性能和洞察力。JOOR 是 LVMH、Kering 和 Richemont 等領先奢侈品集團以及 Balenciaga、Valentino 和 Saint Laurent 等品牌的獨家平台。JOOR 與 30 多家使用 JOOR 零售合作夥伴平台的全球領先零售商建立獨家合作夥伴關係，包括：Harrod's、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop、Ssense、24S.com、Revolve、FWD、Liberty London、Dover Street Market 和 Intermix。JOOR 總部位於紐約市，並在洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、柏林、墨爾本、東京和上海設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽：JOOR.com。

關於 Macquarie Capital Principal Finance

Macquarie Capital Principal Finance 是 Macquarie Capital Advisory and Capital Solutions 的主要投資部門，為北美、歐洲和澳大拉西亞的企業和商業地產客戶提供靈活的一級融資和二級市場投資解決方案。自 2009 年以來，已在全球執行 620 多筆的債務融資和股權投資，總值超過 360 億美元。Macquarie Capital 是 Macquarie Group 的諮詢、資本市場及主要投資部門，其能力覆蓋企業諮詢及全方位的資本解決方案，包括來自股權、債務及私人資本市場的融資服務。這些產品透過我們在以下領域的深厚專業知識得以加強：航空航天、國防和政府服務、消費者、遊戲和休閒、金融機構、醫療護理、工業、基礎設施和能源、地產、資源、服務、技術、電訊及媒體領域。如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.macquarie.com/us/corporate/financing/principal-finance。