Scanfil Oyj Lehdistötiedote 15.6.2021 klo 9.00

Realisator Robotics ja Scanfil kehittivät yhdessä pelastusrobotin

Realisator Robotics on kehittänyt yhdessä Scanfilin, Ruotsin keskuspelastuslaitoksen ja huoltovarmuuskeskuksen kanssa Fumo-pelastusrobotin. Scanfilin Åtvidabergin tehdas vastasi Fumo-robotin tuotannon teollistamisesta.

Fumo on kauko-ohjattava monitoiminen etsintä- ja tukirobotti, joka parantaa palomiesten työturvallisuutta. Fumo mahdollistaa palokuntien operationaalisten toimintaedellytyksien merkittävän parantamisen.

Monitoimista Fumoa voidaan käyttää muun muassa sähköautopalojen tukahduttamiseen, ihmisten tai vaarallisten esineiden etsintään alueilla, joissa näkyvyys on merkittävästi heikentynyt, etsiä mahdollisia kaasuvuotoja sekä vetää raskaita veden täyttämiä sammutusletkuja. Kaikki tämä voidaan tehdä turvallisen etäisyyden päästä ilman ihmishenkien vaarantamista.

”Fumo on pitkän, jo 11-vuotta sitten alkaneen, kehitystyön lopputulos”, sanoo Thomas Eriksson Realisator Robotics perustaja ja toimitusjohtaja. ”Matka ideasta teollistettuun tuotteeseen oli pitkä ja sisälsi paljon haasteita. Etenkin teollistamisvaihe oli vaativa. Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Scanfilin kanssa sekä tapaan, jolla pääsimme yhdessä onnistuneeseen lopputulokseen.”

Yhteistyö yritysten välillä alkoi vuonna 2019 kun Realisator Robotics otti yhteyttä Scanfiliin tietäen Scanfilin maineen ideoiden teollistamisessa ja niiden siirtämisessä massatuotantoon. Palokuntien etsintä- ja tukirobottien markkinoilla on jonkin verran kilpailua, mutta markkina on vielä uusi ja mahdollisuuksia on paljon.

”Scanfil ja Realisator uskovat vahvasti tuotteeseen. Kansainvälisillä markkinoilla on tarve tuotteille, jotka pelastavat henkiä ja tekevät palomiesten työn turvallisemmaksi”, toteaa Steve Creutz, Scanfil Åtvidabergin tehtaanjohtaja.

Scanfil Åtvidaberg on lähellä asiakasta oleva tuotekehitykseen panostava tehdas, jossa monet uudet tuotteet ottavat ensimmäiset teollistamisaskeleensa.

Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden valmistuskumppani ja järjestelmätoimittaja, jolla on yli 40 vuoden kokemus vaativista asiakkuuksista. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen, materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. Lisätietoja yhtiöstä: www.scanfil.com



Realisator Robotics myy ja kehittää monitoimista etsintä- ja tukirobotti Fumoa. Pääasiallinen kohderyhmä on Ruotsin ja kansainväliset pelastuspalvelut, joiden työturvallisuutta ja toimintaa Fumo parantaa. Fumo-robottiympäristö on vankka ja erittäin joustava, ja toimii vaativissa olosuhteissa kuten kaivosteollisuudessa, erilaisilla rakennusaloillaa, poliisissa ja maanpuolustuksessa. Yhtiön strategiana on olla ammattitaitoinen integroija, joka lisää yleensä kolmansien osapuolten tuotteisiin Fumo-alustalle tarjoten toimivia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Lisätietoja yritýksestä: www.realisatorrobotics.com