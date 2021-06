Univé renforce sa collaboration avec Atos dans le cadre de sa transformation digitale avec la mise en place d’une solution de cloud hybride

English French

Amstelveen, Pays-Bas, et Paris, France – Le 15 juin 2021 – Univé a décidé de prolonger de cinq ans son contrat avec Atos dans le cadre de la gestion de son infrastructure numérique. Atos accompagnera ainsi Univé dans sa transformation digitale et notamment dans la mise en œuvre d’une nouvelle plateforme de cloud hybride.

Depuis 2009, Atos travaille main dans la main avec Univé, une société d’assurance automobile et habitation néerlandaise de premier plan. Dans le cadre de ce renouvellement de contrat, Atos fournira à Univé une solution de cloud hybride afin de favoriser l’innovation à grande échelle au sein d’un environnement sécurisé. Grâce à cette approche, Univé devrait gagner en agilité et en efficacité opérationnelle afin d’améliorer l’expérience de ses clients et de protéger ses processus métier critiques.

En continuant de capitaliser sur son expertise reconnue, Atos fournira à Univé des services en matière de sécurité, de conformité et de gestion, afin d’optimiser les processus critiques de l’entreprise et d’augmenter l’efficacité de ses prestations auprès de millions de clients.

Frank Dijkstra, Chief Information Officer d’Univé, a déclaré : « Assurer la fiabilité de notre infrastructure informatique, la continuité de nos services et la sécurité font partie de nos principales priorités. Atos a su nous apporter cette garantie au cours des dix dernières années. Véritable partenaire stratégique, le Groupe nous accompagne dans le cadre de nos services historiques, mais également de nos innovations. Il s’agit d’arguments clés pour nous, c’est pourquoi nous avons décidé de poursuivre notre collaboration pour les cinq prochaines années. »

« La prorogation de ce contrat nous offre l’opportunité de développer et de renforcer cette belle collaboration, grâce à des solutions qui permettent à Univé, fidèle client d’Atos depuis de nombreuses années, de réaliser de nouvelles avancées et de saisir de nouvelles opportunités sur le marché de l’assurance, » a déclaré Peter ’t Jong, Directeur d’Atos aux Pays-Bas. « Univé est un client important pour Atos. Avec notre solution de cloud hybride, notre objectif est de continuer à moderniser et optimiser ses principales activités, accélérer sa transformation, augmenter son efficacité opérationnelle et favoriser sa transformation digitale. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Atos façonne l’assurance de demain, cliquez ici .

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net.

Contact presse :

